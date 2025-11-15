Haaland ngày càng trở nên rất quan trọng với đội tuyển Na Uy

Không chỉ là một chân sút chủ lực của đội tuyển quốc gia, tiền đạo Erling Haaland đang thể hiện rất tốt vai trò một thủ lĩnh góp phần làm hành trình đưa Na Uy tiến gần đến kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1998.

Trong tiết lộ mới đây, tiền vệ Morten Thorsby cho biết bài phát biểu giữa giờ đầy sự điềm tĩnh của đội trưởng Haaland đã góp phần tạo nên chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Estonia vào thứ Năm. Haaland, người dẫn dắt đội tuyển trong bối cảnh tiền vệ Martin Odegaard vắng mặt do chấn thương, đã kêu gọi các cầu thủ giữ bình tĩnh sau hiệp một không bàn thắng tại Oslo, nơi đám đông cổ động viên đội nhà thất vọng la ó và chế giễu khi các cầu thủ đi xuống đường hầm.

Na Uy sau đó đã ghi 4 bàn chỉ trong 12 phút đầu hiệp 2 - với cú đúp Alexander Sorloth trước khi Haaland ghi thêm một cú đúp khác. “Erling rất tốt bụng và bình tĩnh, anh ấy đã truyền cho chúng tôi sự tự tin rằng 'Chúng ta sẽ khắc phục điều này, các chàng trai. Chúng ta sẽ ghi bàn thắng đó, chúng ta chỉ cần tiếp tục’. Đó chính là sự tự tin mà chúng tôi cần trong những trận đấu như thế này”, Thorsby chia sẻ với đài truyền hình NRK của Na Uy.

Thorsby cho biết thêm là cả Haaland và Odegaard đều đã “có những bước tiến lớn với tư cách là những người dẫn dắt” và ngày càng gánh vác nhiều trách nhiệm hơn: “Họ cũng đã hiểu rõ hơn về tầm ảnh hưởng của mình đối với phần còn lại của chúng tôi. Những gì họ nói, những gì họ làm và cách họ hành động - tất cả đều lan tỏa”.

Hậu vệ Torbjorn Lysaker Heggem cho biết Haaland, người đã nâng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho đội tuyển Na Uy lên 53 bàn, cũng đã truyền tải một thông điệp chiến thuật rõ ràng trong giờ nghỉ. “Cậu ấy nói chúng tôi phải chuyền bóng cho cậu ấy nhiều hơn... chỉ cần tạt bóng nhiều hơn vào vòng cấm địa. Đặc biệt là khi họ lùi sâu và chúng tôi phải chơi rất nhiều xung quanh họ”, Heggem nói với NRK. “Điều đó đã cho thấy thật sự hiệu quả, bạn có thể thấy điều đó sau 5 phút”.

Na Uy gần như đã chắc chắn giành được một suất tham dự giải đấu năm sau tại Bắc Mỹ, khi tạo khoảng cách 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại quá lớn so với đội nhì bảng Italy trước màn đối đầu tại San Siro vào Chủ nhật. Một cú sốc chỉ xảy ra nếu Italy đánh bại Na Uy với cách biệt… 17 bàn, nhưng rõ ràng đây là điều không tưởng.

Haaland chỉ còn cách 2 bàn để bắt kịp kỷ lục 16 bàn tại vòng loại World Cup dù chơi ít hơn 2 trận.

Haaland chính là động lực thúc đẩy chiến dịch áp đảo đáng kinh ngạc của Na Uy, khi đạt 14 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân tại vòng loại. Giờ đây, siêu tiền đạo của Man.City có thể lập kỷ lục tại Milan - bởi chỉ có Robert Lewandowski (16) và Cristiano Ronaldo (15), nhưng cả 2 đều chơi 10 trận tại vòng loại World Cup 2018, từng vượt qua thành tích của anh trong một chiến dịch vòng loại World Cup châu Âu (Predrag Mijatovic cũng có 14 bàn thắng sau 10 trận vòng loại World Cup 1998).

Trong khi đó, 33 bàn thắng sau 7 trận của Na Uy đã là kỷ lục chung của bất kỳ chiến dịch vòng loại World Cup hoặc Euro nào trong thế kỷ này, trước đó là Bỉ (World Cup 2018) và Anh (Euro 2020).

Trong lịch sử từng có 12 đội tuyển châu Âu ghi được 33 bàn thắng trở lên trong một vòng loại World Cup, trong khi 8 đội đã làm được điều này trong một chiến dịch vòng loại Euro. Tuy nhiên, tất cả các đội bóng này, trừ 2 đội, đều cần ít nhất 10 trận để làm được điều đó, trong đó Đức (33 bàn, World Cup 1982) và Anh (33 bàn, Euro 2020) làm được điều đó chỉ trong 8 trận. Nếu ghi được một bàn vào lưới Italy vào cuối tuần này, Na Uy sẽ lập kỷ lục mọi thời đại về ghi bàn ở vòng loại World Cup châu Âu dưới 10 trận.

