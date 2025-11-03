Haaland lập cú đúp, Man.City vươn lên nhì bảng

Cú đúp mới nhất của Erling Haaland đã bù đắp cho sai lầm tai hại của Gianluigi Donnarumma trong chiến thắng 3-1 của Man.City trước Bournemouth, qua đó đưa đội bóng lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật.

Cú đúp mới nhất của Erling Haaland giúp Man.City thắng 3-1 trước Bournemouth.

Haaland đã nâng tổng số bàn thắng tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải này lên con số 13 - nhiều hơn gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác tại giải đấu - bằng cách khai thác các đường chuyền của Rayan Cherki và hoàn thành tốt các cơ hội đối mặt ở phút 17 và 33. Haaland đã có một màn ăn mừng khi thực hiện những động tác như một con robot sau bàn thắng đầu tiên. Tiền đạo người Na Uy thích ăn mừng bàn thắng của mình theo nhiều cách khác nhau. Có lẽ nổi tiếng nhất là tư thế ngồi thiền yoga, và anh cũng từng được nhìn thấy chỉ một ngón tay vào tai và tay kia lên trời.

Giữa hai bàn thắng đó, Bournemouth đã gỡ hòa sau khi Donnarumma cố gắng phá bóng từ một quả phạt góc, nhưng lại phán đoán sai và để bóng rơi xuống trước mặt anh. Tiền vệ người Mỹ, Tyler Adams đã tận dụng ghi bàn. Donnarumma còn nhận thẻ vàng vì phàn nàn quá gay gắt rằng anh đã bị phạm lỗi.

Sai lầm đó sẽ chỉ là một phần nhỏ trong màn trình diễn mới nhất của Haaland, khi tiền đạo người Na Uy đã có 26 bàn thắng sau 16 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia Na Uy mùa này. Anh đã ghi 2 bàn trong cả 4 lần ra sân gần nhất trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh. “Tôi cố gắng giúp đội bóng giành chiến thắng, đó là mục tiêu của tôi”, Haaland nói. “Tôi đã không ghi bàn trong trận đấu gần nhất gặp Aston Villa, vì vậy, một lần nữa tôi cố gắng giúp đội bóng giành chiến thắng, đó là mục tiêu của tôi. Ghi bàn hay kiến ​​tạo trong các pha tranh chấp tay đôi đều không quan trọng, miễn là chúng tôi giành chiến thắng”.

Haaland có màn ăn mừng mới khi thực hiện động tác như robot sau bàn thắng đầu tiên.

Trong khi đó, tiền vệ David Brooks của Bournemouth thừa nhận việc ngăn cản Haaland là “gần như bất khả thi”. Brooks nói thêm: “Rõ ràng là cậu ấy cao 1,95 mét, cực kỳ nhanh nhẹn, mạnh mẽ và không chiến rất tốt. Một cầu thủ tuyệt vời. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt, nhưng rõ ràng cậu ấy là một mối đe dọa lớn khi bóng đến chân cậu ấy ở bất cứ đâu”.

Hậu vệ trái Nico O’Reilly đã ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 60 cho Man.City, đội đã thay thế Bournemouth ở vị trí thứ 2 để trở thành kẻ thách thức lớn nhất với Arsenal - đội đang tìm kiếm chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 2004, đã đánh bại Burnley với tỷ số 2-0 vào thứ Bảy, và hiện đang dẫn trước với cách biệt 6 điểm sau 10 trận.

HLV Pep Guardiola bảo vệ thủ thành Gianluigi Donnarumma bằng cách chỉ trích trọng tài.

Mặc dù Donnarumma đã gây ấn tượng với khả năng cản phá cú sút kể từ khi gia nhập từ Paris Saint-Germain, nhưng điểm yếu trong lối chơi của tuyển thủ Italy này có thể là khả năng đấm bóng từ những quả tạt. Vào tháng 9, Donnarumma đã đấm bóng vào lưới nhà khi chơi cho đội tuyển Italy trong trận đấu với Israel, may mắn là bàn thắng đó đã bị từ chối sau khi xác định một cầu thủ đối phương đã phạm lỗi với anh. Hôm Chủ nhật, đội trưởng David Brooks của Bournemouth ban đầu đã nắm chặt tay trái của Donnarumma nhưng đã buông ra trước khi thủ môn này thực hiện cú đấm sai.

HLV Pep Guardiola chỉ trích đích danh trọng tài Anthony Taylor và cho rằng ông đã quen với những quyết định bất lợi cho Man.City trong thời gian làm việc tại Ngoại hạng Anh. “Chúng tôi đã để thủng lưới - tôi rất tiếc phải nói với các bạn rằng đó là một bàn thắng không thể tin được đối với trọng tài”, Guardiola nói. “Tôi đã ở đây một thập kỷ và chúng tôi hiểu nhau khá rõ, tôi rất hài lòng với những gì chúng tôi đã đạt được với Man.City bất chấp mọi thứ. Thôi nào, 10 năm rồi. Tôi biết họ mà... Nhưng tôi không có thời gian tranh cãi. Lịch thi đấu của tôi là 3 trận mỗi tuần, tôi có nhiều trận đấu. Tôi không có thời gian để lãng phí thời gian nói chuyện. Không, không, hoàn toàn không…”.

