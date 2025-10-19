Haaland lập cú đúp, Man City vươn lên nhì bảng

Erling Haaland đã đưa Man City lên nhì bảng Ngoại hạng Anh bằng cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Everton.

Sau khi thua hai trong ba trận mở màn Ngoại hạng Anh, đoàn quân của Pep Guardiola hiện đang bất bại 8 trận trên mọi đấu trường. Phong độ không thể ngăn cản của Haaland đang đưa City vào cuộc đua giành chức vô địch khi cầu thủ người Na Uy nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải lên 23 sau 13 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Haaland một lần nữa chứng tỏ mình là người quyết định trận đấu với hai pha dứt điểm sắc bén chỉ trong năm phút trước và sau giờ thi đấu chính thức tại Etihad. Anh đã sử dụng toàn bộ chiều cao 1m95 của mình để đánh đầu dũng mãnh từ đường chuyền của Nico O'Riley, phá vỡ thế bế tắc phút 58. Haaland sau đó nhận được sự hỗ trợ từ Jordan Pickford để ghi bàn thắng thứ hai ở phút 63 khi thủ môn người Anh không thể cản phá cú sút sệt qua giữa 2 chân trung vệ Tarkowski.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola nói: “Trận đấu sau loạt trận quốc tế là một trận đấu điển hình. Phút thứ 15, 20, chúng tôi đã không thể thi đấu hết mình. Chúng tôi thiếu năng lượng. Chúng tôi đã chơi tốt sau bàn thắng đầu tiên. Chúng tôi đã vượt qua nó và tất nhiên, việc các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là một điều rất tích cực. Việc cải thiện chiến thắng là điều tốt hơn.

“Everton là một đội bóng tốt. Ndiaye, Dewsbury-Hall, Alcaraz, Beto rất mạnh trong các pha bóng dài, và kinh nghiệm của Tarkowski và Keane. Chúng tôi biết điều đó. Quá trình của chúng tôi trong hiệp 1 không hoàn hảo. Là một đội bóng, chúng tôi phải hiểu rằng mình không thể hoàn toàn dựa vào cậu ấy. Chúng tôi cần những cầu thủ khác, các cầu thủ chạy cánh, tiền vệ tấn công, phải ghi bàn, nếu không sẽ không thể đạt được những gì chúng tôi muốn”.

HLV David Moyes của Everton bày tỏ: “Màn trình diễn của chúng tôi rất tốt, tôi hài lòng với nhiều điều mình đã làm. Chắc chắn, cho đến bàn thua đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt. Việc để thủng lưới bàn thứ hai khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhưng trận đấu cũng có nhiều điểm tích cực.

“Chúng tôi đã giữ tỷ số hòa 0-0 trong hiệp 1, điều này thực sự quan trọng. Họ đã chơi tốt. Chúng tôi cũng có một vài cơ hội thực sự tốt. Beto có lẽ nên ghi bàn khi cậu ấy đã việt vị. Beto đã ở đây và ghi bàn cho chúng tôi mùa trước, vì vậy tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ ghi bàn. Chúng tôi muốn điều đó, nhưng cậu ấy cũng đã làm được”.

Kết quả các trận vòng 8

Nottingham Forest – Chelsea 0-3

Brighton – Newcastle 2-1

Burnley – Leeds 2-0

Crystal Palace – Bournemouth 3-3

Sunderland – Wolves 2-0

Manchester City – Everton 2-0

Fulham – Arsenal 0-1

HOÀNG HÀ