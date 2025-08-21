“Hạ Sơn Hổ” Trương Minh Dương: Từ võ sinh Thiếu Lâm Tự, võ sĩ Tán Đả đến giấc mơ UFC

Tại sự kiện UFC Fight Night: Walker vs. Zhang (UFC Fight Night 257) sẽ diễn ra tại Bát giác đài nằm bên trong Nhà thi đấu Thượng Hải vào cuối tuần này, “Hạ Sơn Hổ” Trương Minh Dương sẽ có trận đấu đáng chú ý chống lại võ sĩ người Brazil - Johnny Walker. Trương Minh Dương là ai?

Trương Minh Dương trong Bát giác đài của UFC

Không phải là võ sĩ Trung Quốc đầu tiên có xuất xứ từ Thiếu Lâm Tự và đang thượng đài tại Bát giác đài UFC, nhưng Trương Minh Dương (Zhang Mingyang) lại chính là “tướng tiên phong” từ “Cái nôi của võ thuật thế giới” dám liều thân ở hạng cân lớn: Hạng dưới nặng.

Vậy thì, Minh Dương là ai? Có biệt danh gì, xuất thân như thế nào và đã kinh qua những gì khi đến và đang trụ lại ở một trong những hạng cân nặng nhất, khốc liệt nhất của UFC - Giải MMA số 1 thế giới từng một thời là “vùng đất dữ” cho... võ thuật phương Đông!

Minh Dương năm nay 25 tuổi, sinh ra tại Thị trấn Quan Cát, Huyện Thái Hòa, Thành phố Phụ Dương, Tỉnh An Huy. Cha anh đặt cho anh biệt danh “Hạ Sơn Hổ” (tiếng Anh chỉ rất đơn giản là: “Moutain Tiger”), không chỉ vì anh sinh ra năm Dần - 1998, mà còn vì ông hy vọng rằng là, trong tương lai, anh sẽ dũng cảm và gan lỳ, dấn thân vào đời như mãnh hổ.

Năm lên 7 tuổi, Minh Dương đã bắt đầu đam mê võ thuật, khi chú ruột anh, một võ sĩ luyện tập nhiều năm ở Thiếu Lâm Tự, quay trở về nhà và bắt đầu “gieo mầm khát khao” vào lòng của cậu nhóc còn nhỏ xíu, nhưng cực kỳ hiếu động và thích chơi trò đánh đấm.

Chịu ảnh hưởng từ ông - cha và cả chú, Minh Dương sớm bắt đầu tập võ. Năm 12 tuổi, nhận thấy quyết tâm không sờn lòng của anh, cha mẹ anh quyết định gửi anh vào Thiếu Lâm Tự để bắt đầu luyện võ. Chỉ sau 2 năm, anh được chọn vào đội Tán Đả của Sơn Tây.

Cha mẹ của Minh Dương rất mừng với thành tích này. Nhưng tâm của anh, sớm đã không còn thuộc về môn võ có luật lệ quá khắt khe và bó buộc. Sau một lần giao đấu theo thể thức của MMA, Minh Dương nhận ra, đây mới là chân trời mới và anh quyết tâm rời khỏi Tán Đả đi theo giấc mơ MMA mới của mình, để rồi, mọi thứ dẫn lối đến Bát giác đài UFC.

Nhưng trước đó, là cả một quá trình khó khăn và thách thức. Luyện tập MMA khó khăn hơn rất nhiều so với Tán Đả, đòi hỏi sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, bài tập và chiêu thức. Tuy nhiên, không hề nản lòng, Minh Dương kiên trì tập luyện với đam mê rất lớn lao.

Sau 3 năm rèn luyện chăm chỉ, cuối cùng anh cũng được thượng đài đấu MMA nghiệp dư. Anh thi đấu 8 trận - và giành được 5 trận thắng. Năm 2018, Minh Dương được đại diện cho Đội tuyển quốc gia ở Giải vô địch MMA trẻ thế giới. Anh lên ngôi hạng cân 93kg.

Trong 2 năm tiếp theo, Minh Dương thắng 9 trận liên tiếp. Quyết định "thăng cấp bản thân", võ sĩ họ Trương gia nhập làng MMA chuyên nghiệp, nhưng trải qua hàng loạt thất bại muối mặt. Anh đã liên tục để thua 6/13 trận thượng đài trong giai đoạn từ 2014-2019...

Từ năm 2020 trở đi, bắt đầu từ hệ giải WLF W.A.R.S, cho đến Lễ hội Kung Fu - Hunya, Minh Dương liên tục gặt hái thành công. Anh đăng ký tham dự “Road to UFC”. Chiến thắng ngay ở Hồi 1 của Đường đến UFC mùa đầu tiên, thắng KO ngay trong hiệp 1 trận đấu với lại Tuko Tokkos. Anh đã ký được hợp đồng với UFC ngay màn thể hiện ấn tượng này.

Từ đó đến này, Minh Dương luôn giữ thành tích toàn thắng bằng KO tại Bát giác đài của UFC - thắng Brendson Ribeiro bằng “loạt quyền sát thương” ở UFC 298, thắng Ozzy Diaz bằng cùi chỏ và loạt đòn đấm ở UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo, thắng Anthony Smith bằng loạt cùi chỏ ở UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates.

Đối mặt với Walker vào cuối tuần này, Minh Dương (thắng tuyệt đối mọi đối thủ bằng KO - hay là Submission suốt từ 2020 đến nay, kinh qua 12 trận đấu) sẽ dùng đòn thế nào để sớm kết liễu đối thủ thêm một lần nữa tại Bát giác đài của UFC?

Đ.Hg.