Hạ màn vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Vòng loại khu vực châu Âu sẽ tiếp tục vào thứ Năm và kết thúc sau đó 6 ngày, sẽ xác nhận thêm 11 đội đầu bảng nữa sẽ cùng đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết World Cup 2026 - kỳ giải mở rộng 48 đội tuyển lần đầu tiên diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Erling Haaland sẵn sàng đưa tuyển Na Uy trở lại với World Cup sau lần gần nhất tham dự năm 1998.

Châu Âu có 16 suất tham dự World Cup 2026, với 12 đội đầu bảng vòng loại sẽ giành suất trực tiếp, trong khi 4 suất cuối cùng sẽ được quyết định bằng các vòng play-off vào tháng 3 tới. Các đội tham dự vòng play-off sẽ bao gồm 12 đội nhì bảng của vòng loại World Cup, cộng với 4 đội nhất bảng của Nations League có thứ hạng cao nhất nhưng nằm ngoài 2 vị trí dẫn đầu ở vòng loại World Cup. Sẽ có 4 bảng đấu play-off được bốc thăm, mỗi bảng có 4 đội, thi đấu bán kết và chung kết theo thể thức một trận từ ngày 26 đến 31-3.

Trước 2 lượt đấu cuối của vòng loại, chỉ có đội tuyển Anh đã giành tấm vé đầu tiên của châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Thomas Tuchel và năng lực ghi bàn tuyệt vời của tiền đạo đội trưởng Harry Kane, đương kim á quân châu Âu 2 lần liên tiếp tỏ ra quá mạnh ở Bảng K, toàn thắng 6 trận đầu tiên mà không để thủng lưới bàn nào. Albania và Serbia sẽ tranh nhau suất dự play-off.

Khá bất ngờ, đội tuyển giành suất thứ 2 nhiều khả năng là Na Uy của siêu tiền đạo Erling Haaland. Ra đời 2 năm sau khi lần cuối cùng Na Uy tham dự World Cup 1998, chân sút của Man.City đang bùng nổ với 12 bàn thắng - hiệu suất dẫn đầu vòng loại - để đưa đội tuyển nước nhà tiến gần tấm vé lịch sử. Na Uy đang áp đảo tại Bảng I với mạch 6 chiến thắng, hơn 3 điểm so với đội nhì bảng Italy và vượt trội về hiệu số bàn thắng (+26 so với +10). Chỉ cần đánh bại Estonia tại Oslo, trận đấu vốn được dự đoán sẽ giúp Haaland vượt qua 30 bàn ở mọi cấp độ mùa giải này, Na Uy gần như chắc chắn giành vé mà không cần quan tâm đến kết quả ở lượt trận cuối tại Italy.

Ba Lan (phải) sẽ không thể đuổi kịp Hà Lan nếu không thể thắng đối thủ này trên sân nhà.

Nhà vô địch World Cup 2018 và là đương kim á quân thế giới Pháp, đội dẫn đầu Bảng D với 10 điểm, cũng sẽ sớm giành suất bằng cách đánh bại đội nhì bảng Ukraine (7 điểm) vào thứ Năm tại Parc des Princes. Với phong độ ghi bàn đỉnh cao của Kylian Mbappe, rõ ràng đội tuyển của HLV Didier Deschamps không muốn phải chờ đợi thêm nữa.

Tương tự là tuyển Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo, đội đang dẫn đầu Bảng F với 5 điểm nhiều hơn đối thủ bám đuổi Hungary. Về cơ bản, Bồ Đào Nha chỉ cần giành thêm 2 điểm từ 2 trận đấu cuối. Tuy nhiên, Ronaldo chắc chắn muốn sớm đảm bảo kỳ World Cup thứ 6 kỷ lục được xác nhận bằng cách ghi bàn và giúp đội thắng tại CH Ailen vào thứ Năm.

Vào thứ Sáu, diễn biến ở Bảng G có thể sẽ ngã ngũ nếu đội đầu bảng Hà Lan (16 điểm, hiệu số +19) giành ít nhất 1 điểm trên sân đội nhì bảng Ba Lan (13 điểm, hiệu số +6). Croatia cũng chắc chắn kết thúc ở ngôi đầu Bảng L nếu đánh bại Faroe Islands trên sân nhà. Trong khi đó, tuyển Đức dù đang dẫn đầu Bảng A nhưng Slovakia đang bám sát khi chỉ kém về hiệu số. Nếu Đức thắng tại Luxembourg còn Slovakia đánh bại Bắc Ireland trên sân nhà, sẽ có trận chiến sinh tử tại Đức vào ngày 17-11.

Đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha có thể chắc suất nếu thắng đậm trước Georgia.

Vào thứ Bảy, tuyển Bỉ sẽ xác nhận sự trở lại World Cup nếu giành chiến thắng tại Kazakhstan, vốn giúp họ chắc chắn không bị vượt qua ở Bảng J. Đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha sẽ đảm bảo suất dự vòng chung kết ở Bảng E nếu giành 4 điểm trong các trận đấu với Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, La Roja cũng có thể sớm giành suất nếu thắng tại Georgia, còn Thổ Nhĩ Kỳ không thắng Bulgaria trong cùng ngày. Thậm chí, Tây Ban Nha với hiệu số vượt trội (12 điểm, hiệu số +15) so với Thổ Nhĩ Kỳ (9 điểm, hiệu số +3), đội của HLV Luis de la Fuente có thể an tâm về suất đi tiếp của mình chỉ cần họ có thể thắng lớn tại Georgia.

Thụy Sĩ chắc chắn giành vé ở Bảng B nếu đánh bại Thụy Điển tại Geneva, còn Kosovo không thể thắng tại Slovenia. Tương tự, tuyển Áo sẽ giành vé ở Bảng H nếu giành chiến thắng tại Síp, còn Bosnia-Herzegovina mất điểm trên sân nhà trước Romania. Trong khi cục diện Bảng C có thể sẽ tiếp tục cân bằng đến vòng đấu cuối nếu Đan Mạch (10 điểm) đánh bại đội khác Belarus, còn Scotland (10 điểm) có thể thắng tại Hy Lạp.

