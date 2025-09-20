Guardiola không muốn lặp lại "thảm họa" Man City trước Arsenal

HLV Pep Guardiola của Manchester City cho biết đội bóng của ông không thể lặp lại màn phòng ngự "như các cầu thủ U14" đã khiến họ bị Arsenal vùi dập 5-1`hồi tháng 2.

HLV Pep Guardiola lo lắng chuyến hành quân đến sân Arsenal

Các học trò của Guardiola sẽ hành quân đến Emirates vào Chủ nhật, hiện đang bám đuổi Pháo thủ và đương kim vô địch Liverpool trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Man City đã thua 2 trong 3 trận mở màn trước Tottenham và Brighton, nhưng đã trở lại mạnh mẽ với những chiến thắng áp đảo trước Manchester United và Napoli tại Champions League.

Trận thua thảm hại dưới tay học trò cũ Mikel Arteta là một trong những điểm đen trong chiến dịch thảm họa của Guardiola. Man City đã không giành được danh hiệu lần đầu tiên kể từ năm 2017 và chỉ về đích ở vị trí thứ 3, sau Liverpool và Arsenal.

"Trận đấu mùa trước, chúng tôi đã bắt đầu giống như nhiều lần trước, như một đội U14 và để thủng lưới hàng ngàn bàn thắng", Guardiola nói khi được hỏi về chuyến thăm gần nhất của ông đến Emirates. "Sau đó, phần lớn thời gian, chúng tôi đã chơi khá tốt so với mùa giải trước, nhưng 15-20 phút cuối lại là một thảm họa. Chúng tôi đã quên làm những gì mình phải làm và điều đó thật dễ dàng cho Arsenal. Tôi muốn cạnh tranh để trở thành một đội bóng tốt hơn so với mùa giải trước."

Cả Liverpool và Arsenal đều chi tiêu vượt trội hơn hẳn Man City trong kỳ chuyển nhượng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, và Guardiola đã nhân cơ hội này để chỉ trích những ai cho rằng Manchester City giành được 6 danh hiệu là nhờ ngân sách khổng lồ. "Điều duy nhất tôi muốn nói với người bạn Mikel Arteta của tôi là nếu anh ấy giành được danh hiệu, đó sẽ chỉ là vì anh ấy đã chi tiền, chứ không phải vì anh ấy đã làm việc chăm chỉ hay vì các cầu thủ của mình", Guardiola nói một cách mỉa mai. "Cũng giống như Liverpool vậy. Nếu Arne Slot lại vô địch, thì đó là do ông ấy đã chi rất nhiều tiền, phải không? Bởi vì không chỉ Man City chi tiêu, phải không?"

Arteta đã rời bỏ công việc trợ lý của Guardiola vào năm 2019 và đang dần xây dựng Arsenal trở lại thành một thế lực đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn. Nhưng ông ấy vẫn chỉ giành được một danh hiệu duy nhất, Cúp FA 2020, sau khi về nhì tại Ngoại hạng Anh trong ba mùa giải qua.

"Ông ấy đã tìm thấy CLB theo một cách (chắc chắn) và từng bước một, từng cửa sổ một, Arsenal đang tiến bộ hơn," Guardiola nói thêm. "Mùa giải trước tại châu Âu, họ đã có một bước tiến đáng kinh ngạc và đối với tôi, họ là đội bóng vững chắc nhất. Họ không mắc sai lầm ở hàng thủ".

City bắt đầu cuối tuần với b3 điểm kém hơn Arsenal và 6 điểm kém đội đầu bảng Liverpool. Thách thức mà đội bóng của Guardiola phải đối mặt càng trở nên lớn hơn bởi thực tế là họ đã chơi trận mở màn Champions League chỉ 48 giờ sau Arsenal, đội đã giành chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao hôm thứ Ba.

Guardiola từ chối tham gia tranh luận về lịch thi đấu nhưng thừa nhận sẽ rất khó để Rodri, chủ nhân Quả bóng Vàng, đá chính ba trận trong tám ngày sau khi trở lại sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng. "Có cậu ấy trên sân, chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn, nhưng tất nhiên, sau khi hồi phục chấn thương nặng, bạn phải cảnh giác, và chúng tôi sẽ quyết định tình trạng của cậu ấy vào Chủ nhật".

HOÀNG HÀ