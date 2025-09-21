Gravenberch và Ekitike tỏa sáng khi Liverpool đánh bại Everton

Liverpool đã kéo dài khởi đầu hoàn hảo tại Premier League để duy trì thế áp đảo trong trận derby Merseyside với chiến thắng 2-1 trước Everton và mở rộng khoảng cách lên 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Ryan Gravenberch (phải, Liverpool) ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Jordan Pickford (Everton)

Các bàn thắng của Ryan Gravenberch và Hugo Ekitike là phần thưởng cho nhà đương kim vô địch sau 45 phút đầu áp đảo và đủ để giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Premier League. Nhưng Liverpool đã mất đà sau giờ giải lao và bị ép sân sau khi Idrissa Gana Gueye đưa Everton trở lại cuộc đua.

Các học trò của Arne Slot đã cần những bàn thắng muộn để giành chiến thắng trong cả bốn trận đấu trước tại Ngoại hạng Anh và trận mở màn Champions League với Atletico Madrid vào giữa tuần. Lần này, Liverpool đã làm phần lớn công việc của mình trong 30 phút đầu tiên để khiến Everton vẫn chưa có chiến thắng tại Anfield ở thế kỷ 21.

Arne Slot đã để Florian Wirtz và Alexander Isak, hai tân binh trị giá 100 triệu bảng (135 triệu đô la) ngồi dự bị, nhưng Liverpool đã chơi cân bằng hơn hẳn nhờ sự trở lại của Alexis MacAllister bên cạnh Dominik Szoboszlai và Gravenberch ấn tượng ở hàng tiền vệ. Tiền vệ người Hà Lan đã phá vỡ thế bế tắc chỉ 9 phút sau đó với một pha dứt điểm tinh tế: Anh tung cú vô-lê góc hẹp, đá nối từ đường chuyền của Mohamed Salah.

Salah suýt chút nữa đã ghi bàn thắng thứ 2 sau đó với một cú sút mạnh bằng chân trái, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Everton đã có chuỗi bốn trận bất bại nhờ phần lớn vào phong độ đang hồi sinh của Jack Grealish. Không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ được Manchester City cho mượn này là trung tâm của pha bóng hay nhất hiệp 1 với đường chuyền cho Kieran Dewsbury-Hall, người đã sút bóng ra ngoài từ góc hẹp.

Hugo Ekitike (phải) ghi bàn thứ 2 cho Liverpool

Liverpool đã đáp trả một cách đầy ấn tượng sau một pha phối hợp đồng đội ăn ý, đỉnh điểm là pha Ekitike sửa bóng qua hai chân Jordan Pickford từ đường chuyền của Gravenberch, ghi bàn thắng thứ 3 của anh sau 5 trận đấu Premier League kể từ khi chuyển đến từ Eintracht Frankfurt. Nhưng hiệp 2 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác khi Liverpool suýt chút nữa đã để vuột mất lợi thế dẫn trước hai bàn sau khi bị Bournemouth, Newcastle và Atletico san bằng cách biệt trong mùa giải này.

Lần này, sự mệt mỏi dường như là một phần nguyên nhân khi trận đấu bắt đầu chỉ hơn 60 giờ sau bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Virgil van Dijk trước Atletico hôm thứ Tư. Everton đã có một cơ hội sống còn ngay trước khi bước sang phút thứ 60 khi đường chuyền sâu của Grealish được Iliman Ndiaye nhả bóng lại cho Gueye, người tung quả vô lê vào góc xa.. Slot tung Wirtz và Isak từ băng ghế dự bị để cố gắng giành lại quyền kiểm soát nhưng không mấy hiệu quả.

Tuy nhiên, Liverpool đã có những phút cuối đầy căng thẳng, gây ra một kỷ lục không mong muốn cho HLV David Moyes của Everton, người không giành được chiến thắng nào trong 23 chuyến làm khách đến Anfield, nhiều nhất trong số các HLV Premier League thi đấu tại sân vận động mà không giành được chiến thắng.

Sau trận đấu, HLV Arne Slot của Liverpool nói: "Rất hài lòng, xét đến việc chúng tôi phải chơi trận thứ 3 trong 7 trận, lại phải đá sớm. Tôi không quan tâm đến việc đá sớm, nhưng tôi quan tâm nếu phải thi đấu vào tối thứ Tư thì phải xoay xở trong suốt cả tuần. Xét đến tất cả những điều đó và giành chiến thắng trong trận derby với màn trình diễn tuyệt vời trong hiệp 1, thì đó là điều tốt."

David Moyes của Everton bày tỏ: "Rất nhiều điều không tốt trong hiệp 1, rất nhiều điều tốt trong hiệp 2. Có lẽ chúng tôi đã để mọi thứ đi quá xa so với khả năng của mình. Các cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi đã làm tốt nhưng chưa đủ để có được kết quả hôm nay".

HOÀNG HÀ