Graham Potter lại bị sa thải, West Ham bổ nhiệm Nuno Espirito Santo

West Ham đã sa thải HLV Graham Potter chỉ sau 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh mới, và bổ nhiệm Nuno Espirito Santo thay thế chỉ 2 ngày trước trận đấu tiếp theo khi đội bóng khó khăn của thành London làm khách tại Everton.

HLV Graham Potter (trái) bị sa thải nhường chỗ cho Nuno Espirito Santo tại West Ham.

Graham Potter, người cũng bị Chelsea sa thải chỉ sau 7 tháng ở mùa giải 2022-2023, đã phải trả giá khi West Ham tụt xuống vị trí áp chót sau khi thua 4 trận tại giải Ngoại hạng Anh cho đến nay. Đội bóng cũng đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Nhà cầm quân 50 tuổi, người lên nắm quyền vào tháng 1 và dẫn dắt West ham về đích ở vị trí thứ 14 mùa trước, cho biết ông “vô cùng thất vọng” khi rời West Ham “mà không thể đạt được những gì chúng tôi đặt ra”. Tuyên bố của Potter cũng nhấn mạnh: “Tuy nhiên, tôi hoàn toàn thừa nhận rằng kết quả cho đến nay vẫn chưa đủ tốt”.

Không lâu sau quyết định sa thải Potter, West Ham xác nhận về sự trở lại băng ghế chỉ đạo của Nuno Espirito Santo - người gần đây bị Nottingham Forest sa thải chỉ sau 3 trận đấu của mùa giải này, bất chấp đã dẫn dắt CLB tham dự đấu trường châu Âu lần đầu tiên sau 30 năm nhờ vị trí thứ 7 tại Ngoại hạng Anh mùa giải trước. Vị HLV người Bồ Đào Nha này có mâu thuẫn công khai với chủ sở hữu Evangelos Marinakis, và được cho là xuất phát từ sự đổ vỡ trong mối quan hệ với Giám đốc bóng đá toàn cầu mới được bổ nhiệm của CLB là Edu Gaspar.

West Ham ca ngợi Nuno, người đã ký hợp đồng 3 năm, có “khả năng huấn luyện, sự nhạy bén về chiến thuật và phẩm chất lãnh đạo”. Về phần mình cựu HLV của Forest, Wolves và Tottenham nhấn mạnh: “Mục tiêu của tôi là làm việc chăm chỉ để phát huy tối đa năng lực của đội bóng và đảm bảo chúng tôi có thể cạnh tranh hết mức có thể. Công việc đã bắt đầu và tôi rất mong chờ những thử thách phía trước”.

Thách thức tạo nên sự thay đổi ngay lập tức của Nuno là vào thứ Hai trên sân Everton, một đội bóng đang cải thiện mạnh mẽ kể từ khi cựu HLV của… West Ham là David Moyes dẫn dắt. Everton đang xếp giữa bảng với thành tích thắng 2 hòa 1 thua 2, trong đó vẫn chưa thua sau 2 trận sân nhà mùa giải này.

PHI SƠN