Giới hạn lương của Barcelona bất ngờ giảm mạnh

Tưởng chừng khó khăn tài chính của Barcelona đã thuyên giảm, nhưng sự kém lạc quan vừa được biểu thị qua giới hạn chi tiêu đội hình mới nhất, chứng kiến con số giảm xuống còn 351 triệu EUR - giảm 112 triệu EUR so với mùa đông năm ngoái.

Giới hạn chi tiêu đội hình mới nhất của Barcelona giảm 112 triệu EUR xuống còn 351 triệu EUR.

Giới hạn chi phí đội hình của La Liga, được công bố sau mỗi kỳ chuyển nhượng, biểu thị số tiền tối đa mà mỗi CLB được phép chi cho cầu thủ đội một, cũng như ban huấn luyện, đội dự bị và đội trẻ. Trong một bài thuyết trình hôm thứ Sáu, La Liga cho biết trong khi giới hạn của Real Madrid, đội nhiều năm qua luôn duy trì mức ổn định tài chính cao nhất giải đấu, tiếp tục đạt mức tăng từ 754 triệu EUR lên 761 triệu EUR, thì giới hạn của Barca đã bị cắt giảm từ 463 triệu EUR xuống còn 351 triệu EUR.

Barca đã phải đối mặt với những vấn đề dai dẳng về tài chính, gây khó khăn để đăng ký các bản hợp đồng mới trong giới hạn chi tiêu của La Liga những mùa giải gần đây. Mọi thứ tưởng chừng khá hơn khi nhà vô địch đã kịp đăng ký các tân binh mùa hè vừa qua như Joan Garcia, Marcus Rashford và Roony Bardghji. La Liga đã trích dẫn mức giảm vừa công bố xuất phát từ việc các kiểm toán viên của Barca - ở thời điểm hiện tại - từ chối đưa 100 triệu EUR thu nhập từ việc bán các khu vực ghế VIP tại sân Spotify Camp Nou, nơi hiện đang được xây dựng lại, vào báo cáo tài chính mới nhất của CLB.

Thời điểm trở lại Camp Nou của Barca đang bị trì hoãn, khi đội bóng phải thi đấu trận La Liga cuối tuần này với Getafe tại sân vận động Estadi Johan Cruyff có sức chứa 6.000 chỗ ngồi, sau khi tiếp đón Valencia tại đây vào cuối tuần trước. Điều này chắc chắn còn gây thêm khó khăn cho họ. Nhưng Tổng giám đốc La Liga, Javier Gomez cho biết: “Tôi tin chắc họ sẽ giải quyết được vấn đề, bằng các khu vực VIP hoặc bằng cách khác. Họ sẽ vượt qua vấn đề của mình, chắc chắn 100%... Barcelona vẫn đang hoạt động, ngay cả khi không có sân vận động, nơi họ đang mất rất nhiều doanh thu. Họ chắc chắn sẽ phục hồi, câu hỏi là khi nào, trong ba tháng hay 12 tháng nữa”.

Trong khi đó, mức chi tiêu cao thứ 3 tại giải đấu là Atletico Madrid, ở mức 327 triệu EUR. Trong khi mức thấp nhất là Sevilla - đội bóng bị ảnh hưởng do không được tham dự vòng loại châu Âu trong những mùa giải gần đây - ở mức 22 triệu EUR.

THANH TUẤN