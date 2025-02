Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2024: Gala trao thưởng diễn ra ngày 26-2

Nhà hát Bến Thành sẽ tiếp tục là điểm đến của Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2024. ẢNH: P.MINH

Thời điểm tổ chức Gala trao giải diễn ra trước thềm đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại 2 Asian Cup 2027 nên sẽ tạo động lực lớn về tinh thần cho các tuyển thủ hướng đến thành công cao nhất. Đấy cũng là thời điểm đội tuyển nữ Việt Nam khởi động chiến dịch “săn” vé sang Australia tham dự Asian Cup nữ 2026, cũng như giải futsal Vô địch quốc gia 2025 vào mùa với những vòng đấu đầu tiên.

Thời gian qua, giới cầu thủ, nhà chuyên môn, người hâm mộ rất háo hức chờ đợi danh tính của chủ nhân các hạng mục được vinh danh tại cuộc bầu chọn mùa này, khi nhiều ứng viên cân tài cân sức. Danh sách rút gọn ở các hạng mục hội tụ đầy đủ các yếu tố của đẳng cấp và sức trẻ, thể hiện được tính ổn định của nền bóng đá và bảo đảm được sự tiếp nối trong tương lai.

Chưa bao giờ danh sách đề cử lại “có nhiều bóng vàng” đến vậy - riêng Huỳnh Như, Nguyễn Hoàng Đức và Hồ Văn Ý, đã đoạt tổng cộng 9 quả bóng vàng và họ cũng đang bị cạnh tranh bởi những tên tuổi nổi bật khác khiến cuộc đua đến danh vị cao nhất giải thưởng năm nay rất khó lường.

Cuộc đua giữa 5 nhà vô địch Đông Nam Á ở hạng mục Quả bóng vàng nam hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, bao gồm: Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel/Phù Đổng Ninh Bình), Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Phạm Tuấn Hải ((Hà Nội) và Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương). Tốp 5 danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam, gồm: Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng sản Việt Nam), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TPHCM I), Huỳnh Như (Lank FC/TPHCM I), Trần Thị Thùy Trang (TPHCM I), Dương Thị Vân (Than Khoáng sản Việt Nam).

