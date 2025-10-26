Giải bóng đá Cúp Báo Tây Ninh năm 2025: Lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết

Chiều 26-10, tại sân vận động Long An diễn ra các trận chung kết, tranh hạng ba và Lễ bế mạc Giải bóng đá Cúp Báo Tây Ninh mở rộng năm 2025. Giải do Báo và Phát thanh truyền hình Tây Ninh tổ chức.

Ban tổ chức trao chức vô địch cho Dũng Phong FC

Sau hơn nửa tháng tranh tài sôi nổi, với các trận đấu hấp dẫn, gay cấn, đội Dũng Phong FC đã xuất sắc giành chức vô địch; BIDV chi nhánh Tây Ninh giành hạng nhì và Cao đẳng Long An giành hạng ba.

Một tình huống bóng trong trận chung kết giữa Dũng Phong FC và BIDV chi nhánh Tây Ninh

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Châu Hồng Khá, Tổng Biên tập Báo Long An, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh: “Giải bóng đá Cúp Báo Long An mở rộng không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thành công của giải là nhờ tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các đội và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả”.

Ông Châu Hồng Khá, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh truyền hình Tây Ninh, Phó Trưởng Ban tổ chức, phát biểu bế mạc giải

Giải bóng đá Cúp Báo Tây Ninh khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

QUANG VINH