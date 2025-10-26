Giải bóng đá Cúp Báo Tây Ninh năm 2025: Lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết

Sau hơn nửa tháng tranh tài sôi nổi, với các trận đấu hấp dẫn, gay cấn, đội Dũng Phong FC đã xuất sắc giành chức vô địch; BIDV chi nhánh Tây Ninh giành hạng nhì và Cao đẳng Long An giành hạng ba.
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Châu Hồng Khá, Tổng Biên tập Báo Long An, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh: “Giải bóng đá Cúp Báo Long An mở rộng không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thành công của giải là nhờ tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các đội và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả”.
Giải bóng đá Cúp Báo Tây Ninh khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần khuyến khích phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.