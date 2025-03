Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An để thua trận đầu tiên

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã nỗ lực thi đấu nhưng không có được chiến thắng chung cuộc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một trong những kết quả được giới chuyên môn và người hâm mộ chú ý tại ngày thi đấu 28-3 ở Đông Anh (Hà Nội) là việc VTV Bình Điền Long An có trận thua đầu tiên. Đối thủ khiến các tay đập đương kim vô địch quốc gia gặp khó ở cuộc đối đầu này là Ninh Bình.

Quyết tâm phải giành chiến thắng để đảm bảo vị trí trên bảng xếp hạng, HLV Thái Quang Lai đưa ra đội hình tốt nhất trong đó tiếp tục tin tưởng các mũi đánh Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trà My và Natalia Lijewska làm chủ lực ghi điểm. Cùng với họ, các mũi phụ công Như Anh và Kim Thanh được xem sẽ tạo đột biến trong các tình huống phối hợp đánh nhanh giữa lưới. Đội hình của các nhà đương kim vô địch quốc gia đã vận hành tốt trong ván đầu và giành được chiến thắng 25/23 trước đối thủ.

Ván thứ 2, sự vận hành đội hình của VTV Bình Điền Long An vẫn có hiệu quả trong ghi điểm. Tuy nhiên vào thời điểm quyết định, cầu thủ của HLV Thái Quang Lai lại lỡ cơ hội vượt lên do đó để thua sít sao 26/28. Trong 2 ván tiếp theo, khi không đảm bảo được thể lực tốt nhất, hàng chắn của VTV Bình Điền Long An đã để các tay đập Ninh Bình vượt qua từ đó giành thắng lợi với tỷ số điểm 25/14, 25/14. Cũng phải thấy rằng, việc không thể sử dụng liên tục mũi phụ công Ngọc Hoa trên sân đã khiến khả năng chắn bóng của VTV Bình Điền Long An thiếu sự hiệu quả. Bên kia mành lưới, Ninh Bình có Bích Tuyền và Miroslava Paskova trở thành các mũi đập hiệu quả nên ghi được điểm cho đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng. Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thua 1-3.

Thua trận này, VTV Bình Điền Long An đã tạm xuống vị trí số 2 trên bảng xếp hạng trong khi Ninh Bình vượt lên dẫn đầu. Cả 2 đội còn 1 trận cuối ở giai đoạn thứ nhất của giải đấu nhưng với điểm số hiện tại thì họ gần như đảm bảo được suất dự Cúp Hùng Vương 2025.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)