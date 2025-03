Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Công an TPHCM vượt ải Thể Công đầy ngoạn mục

Đội Công an TPHCM tiếp tục giành chiến thắng để trở lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Ảnh: CATPHCM

Tối 27-3, Thể Công Tân Cảng bước vào trận đấu quan trọng gặp đối thủ Công an TPHCM. Đây được xem là cuộc đấu then chốt cho từng đội bởi bên nào chiến thắng sẽ giữ được vị trí của mình ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng.

Nắm bắt được sự quan trọng này, HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) và HLV Dương Tấn Vinh (Công an TPHCM) đều đưa ra đội hình mạnh nhất nhằm chiếm ưu thế ngay từ đầu. Ván đầu đã diễn ra với sự áp đảo của các tay đập Thể Công Tân Cảng. Hàng chắn do HLV Thái Anh Văn xây dựng cho các học trò chơi kín kẽ để hóa giải các pha đập tấn công của Công an TPHCM đồng thời các mũi đánh Lê Trung Thành, Phạm Thanh Tùng, Fuentes đã chơi hiệu quả ghi điểm chính xác. Kết thúc ván này Thể Công Tân Cảng thắng 25/20. Ván thứ 2, Công an TPHCM lại là phía chơi tấn công sắc nét hơn với mũi chủ công ngoại binh Kubiak đạt sự hưng phấn để giúp đội nhà thắng 25/22.

Màn rượt đuổi tỷ số giữa 2 đội diễn ra hấp dẫn kể từ đây. Ván thứ 3, Thể Công Tân Cảng vượt lên thắng 25/16 còn ván thứ 4 Công an TPHCM lấy lại cân bằng với kết quả thắng 25/22. Tại ván quyết định, ván 5, các cầu thủ Phạm Quốc Dư, Quản Trọng Nghĩa, Chế Quốc Lô Vít, Kubiak dứt điểm chính xác từ đó giúp đội nhà thắng 15/12.

Khép lại trận đấu hấp dẫn, Công an TPHCM thắng chung cuộc 3-2. Chiến thắng đã giúp đội bóng của HLV Dương Tấn Vinh tạm trở lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng nội dung nam.

Cùng trong ngày, khán giả được chứng kiến trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang lào cai và Geleximco Thái Bình ở nội dung nữ thi đấu trong 5 ván. Kết thúc trận, Hóa chất Đức Giang lào cai thắng 3-2.

MINH CHIẾN