Giải bóng chuyền quốc gia 2025: Các ngoại binh Thái Lan chưa phải về tập trung đội tuyển

Nhiều người lo ngại 1 số ngoại binh nam Thái Lan đang dự giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 có thể phải về nước do yêu cầu của đội tuyển quốc gia.

Tuyển thủ Thái Lan Napadet Bhinijdee vẫn tiếp tục thi đấu tới hết giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia tại Việt Nam sau đó sẽ về nước hội quân đội tuyển quốc gia. Ảnh: VCT

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đã thông báo danh sách 23 tuyển thủ tập trung đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia này trong ngày 22-3 vừa qua. Theo thông báo, cầu thủ sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 24-3. Trong danh sách 23 tuyển thủ nam Thái Lan, 2 tay đập Anut Promchan và Napadet Bhinijdee đã có tên.

HLV trưởng đội nam Long An – ông Phạm Phước Tiến trao đổi cùng SGGP ngày 23-3 “hiện tại, chúng tôi chưa nhận văn bản và thông tin chính thức từ phía cầu thủ Anut Promchan. Theo hợp đồng đã ký kết, cầu thủ vẫn đang thi đấu cho đội bóng tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 ở Đông Anh (Hà Nội). Anut Promchan chưa về hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan”.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình – ông Phạm Tuấn Anh cho SGGP biết ngày 23-3: “Cầu thủ ngoại binh Napadet Bhinijdee vẫn thi đấu cùng đội bóng Ninh Bình của chúng tôi ở Đông Anh (Hà Nội). Cầu thủ thi đấu tới hết giai đoạn thứ nhất của giải theo hợp đồng. Napadet Bhinijdee vẫn ở Việt Nam, chưa trở lại Thái Lan và tất cả mọi người yên tâm tay đập này tiếp tục ra sân trong các trận đấu tiếp theo”.

Nội dung nam tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 ghi nhận 4 cầu thủ được các đội thuê tăng cường sang Việt Nam thi đấu (Jakkrit Thanomnoi, Napadet Bhinijdee, Kittithad Nuwaddee, Anut Promchan).

Bóng chuyền nam Thái Lan bắt đầu tập trung đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho một số giải đấu quốc tế trước mắt. Do vậy, các cầu thủ được Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan mời tập trung đều được yêu cầu có mặt hội quân đúng thời gian quy định. Trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cũng bắt đầu tập trung với danh sách các VĐV của mình. Do việc tập trung làm nhiệm vụ quốc gia nên ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan không cho phép các tuyển thủ có tên được ra nước ngoài thi đấu. Đây là 1 trong những nguyên do, các đội bóng nữ tại Việt Nam không thể thuê tăng cường lực lượng VĐV Thái Lan ở giai đoạn thứ nhất giải đấu năm nay.

MINH CHIẾN