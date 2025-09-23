Gavi sẽ phẫu thuật nội soi để điều trị chấn thương sụn chêm

Barcelona xác nhận tiền vệ Gavi sẽ được phẫu thuật nội soi để điều trị chấn thương sụn chêm ở đầu gối phải, CLB cũng cho biết tiền vệ Fermin Lopez dính chấn thương cơ chân trái và sẽ phải ngồi ngoài khoảng 3 tuần.

Barcelona chịu tổn thất lớn khi vắng Gavi (trái) và Fermin Lopez trong thời gian dài.

Barca cho biết quyết định phẫu thuật được đưa ra sau khi Gavi trải qua “các bài kiểm tra chuyên sâu” sau khi thử một liệu trình điều trị bảo tồn. Ngôi sao 21 tuổi này, người đã trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước ở cùng đầu gối mùa trước, mới chỉ chơi 2 trận cho Barca mùa này, và cả 2 đều diễn ra vào tháng 8. CLB xứ Catalan nhấn mạnh: “Gavi đã trải qua các bài kiểm tra chuyên sâu sau khi kết thúc quá trình điều trị bảo tồn chấn thương sụn chêm trong ở đầu gối phải. Kết luận là để đảm bảo quá trình hồi phục tốt nhất có thể và trở lại thi đấu, thứ Ba tuần này, Gavi sẽ được bác sĩ Joan Carles Monllau kiểm tra nội soi khớp, dưới sự giám sát của ban huấn luyện CLB”.

Barca chưa tiết lộ tiền vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu, nhưng nguồn tin tiết lộ với ESPN, cầu thủ dự kiến ​​nghỉ thi đấu ít nhất đến tháng 11. Cũng trong ngày thứ Hai, Barca cho biết tiền vệ Fermin Lopez bị chấn thương cơ chân trái, vào cuối trận thắng Getafe 3-0 hôm Chủ nhật, và sẽ phải ngồi ngoài khoảng 3 tuần.

Như vậy, bộ đôi ngôi sao này sẽ vắng mặt trong một số trận đấu - bắt đầu với Real Oviedo vào thứ Năm, Real Sociedad vào Chủ nhật tại La Liga, cùng trận đấu Champions League với Paris Saint-Germain vào giữa tuần tới. Ngoài ra, nhà đương kim vô địch La Liga giữ tuần này không có hậu vệ cánh chủ chốt Alejando Balde, người sắp bình phục chấn thương gân kheo, trong khi ngôi sao Lamine Yamal cũng đang nỗ lực để trở lại thi đấu sau khi vắng mặt trong 3 trận đấu gần nhất.

Barca đang có khởi đầu bất bại ấn tượng, đánh bại Getafe 3-0 vào Chủ nhật là chiến thắng thứ 4 sau 5 vòng đấu đầu tiên của La Liga, giúp họ chỉ kém 2 điểm so với đội duy nhất còn toàn thắng Real Madrid. Đội cũng đã mở màn vòng bảng Champions League với chiến thắng 2-1 ngay trên sân Newcastle.

THANH TUẤN