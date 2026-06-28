Gần 1.800 vận động viên tranh tài tại giải chạy Lý Sơn Half Marathon 2026

Theo đó, gần 1.800 vận động viên đã tranh tài ở ba cự ly: 21km, 10km và 5km.
Điểm nhấn là cung đường chạy uốn lượn qua những tuyến đường ven biển, cánh đồng tỏi đặc trưng, các triền núi nham thạch và nhiều thắng cảnh nổi tiếng của Lý Sơn.
Không chỉ chinh phục những thử thách về thể lực, các vận động viên còn có dịp hòa mình vào không gian thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của hòn đảo tiền tiêu.
Sau khi hoàn thành cự ly 21km, vận động viên Huỳnh Tấn Tiến (Quảng Ngãi) chia sẻ: "Đường chạy có nhiều đoạn dốc khá thử thách, nhưng cảnh quan rất đẹp và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân đã tiếp thêm động lực để tôi vượt qua giới hạn của bản thân".
Giải đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, an toàn và chuyên nghiệp. Các vận động viên lần lượt cán đích trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách, góp phần tạo nên ngày hội thể thao đầy cảm xúc trên đảo Lý Sơn.
Ông Ngô Đình Mẫn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, chia sẻ, giải chạy Lý Sơn Half Marathon 2026 không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, mà còn là hoạt động quảng bá hình ảnh Lý Sơn đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Đây cũng là một trong những bước đi nhằm xây dựng sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng, góp phần phát triển du lịch địa phương.