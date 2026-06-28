Gần 1.800 vận động viên tranh tài tại giải chạy Lý Sơn Half Marathon 2026

Sáng 28-6, tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra giải chạy Lý Sơn Half Marathon 2026 với gần 1.800 vận động viên tham gia. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi.

Clip: Gần 1.800 vận động viên tham gia tranh tài tại giải chạy Lý Sơn Half Marathon 2026. Thực hiện: NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT

Theo đó, gần 1.800 vận động viên đã tranh tài ở ba cự ly: 21km, 10km và 5km.

Điểm nhấn là cung đường chạy uốn lượn qua những tuyến đường ven biển, cánh đồng tỏi đặc trưng, các triền núi nham thạch và nhiều thắng cảnh nổi tiếng của Lý Sơn.

Giải chạy thu hút gần 1.800 vận động viên tham gia. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Không chỉ chinh phục những thử thách về thể lực, các vận động viên còn có dịp hòa mình vào không gian thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của hòn đảo tiền tiêu.

Các vận động viên chạy trên cung đường quanh đảo Lý Sơn. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Sau khi hoàn thành cự ly 21km, vận động viên Huỳnh Tấn Tiến (Quảng Ngãi) chia sẻ: "Đường chạy có nhiều đoạn dốc khá thử thách, nhưng cảnh quan rất đẹp và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân đã tiếp thêm động lực để tôi vượt qua giới hạn của bản thân".

Chạy vòng theo đường cờ Tổ quốc trên đảo tiền tiêu. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Giải đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, an toàn và chuyên nghiệp. Các vận động viên lần lượt cán đích trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách, góp phần tạo nên ngày hội thể thao đầy cảm xúc trên đảo Lý Sơn.

Các vận động viên về đích. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Giải chạy Lý Sơn Half Marathon là một sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng mà đặc khu Lý Sơn đang xây dựng. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Ông Ngô Đình Mẫn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, chia sẻ, giải chạy Lý Sơn Half Marathon 2026 không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, mà còn là hoạt động quảng bá hình ảnh Lý Sơn đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Đây cũng là một trong những bước đi nhằm xây dựng sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng, góp phần phát triển du lịch địa phương.

NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT