FIFA bị kêu gọi ngăn chặn ‘hỗn loạn’ của lịch thi đấu thế giới

FIFA đã bị các nhóm cổ động viên hàng đầu kêu gọi ngăn chặn các trận đấu thuộc giải vô địch quốc nội được tổ chức ở nước ngoài, nhằm tránh “mở chiếc hộp Pandora gây hỗn loạn cho bóng đá”, khi viễn cảnh các trận đấu lớn ở châu Âu diễn ra trên các châu lục khác đang ngày càng rõ rệt.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới có khả năng sẽ phải quyết định liệu Villarreal có đối đầu Barcelona tại Miami vào tháng 12 hay không, sau khi yêu cầu chuyển địa điểm của La Liga được Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Tây Ban Nha phê duyệt và đệ trình. Milan và Como cũng đang lên kế hoạch tổ chức một trận đấu Serie A tại Perth – Australia vào tháng 2.

Các tổ chức cổ động viên cảnh báo rằng việc phê duyệt những động thái này sẽ “tạo ra một tiền lệ nguy hiểm” và “tước đi cội rễ của các câu lạc bộ”. Những lo ngại này đã được bày tỏ bởi Football Supporters Europe, Hội đồng Cổ động viên Độc lập, Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá Australia và Accionistas y Socios del Fútbol Español trong một lá thư gửi tới Tổng thư ký FIFA, Mattias Grafström, vào tuần trước. Họ giải thích rằng việc chuyển các trận đấu ra nước ngoài sẽ làm suy yếu tính toàn vẹn thể thao, làm mất cân bằng nhịp điệu thường xuyên của các trận đấu sân nhà và sân khách, đồng thời “biến các câu lạc bộ thành sản phẩm giải trí tách rời khỏi truyền thống và cộng đồng của họ”.

Lá thư chỉ ra rằng các cổ động viên địa phương sẽ bị xa lánh và bản sắc văn hóa của các câu lạc bộ sẽ bị suy giảm; đồng thời nhấn mạnh chi phí môi trường và gánh nặng hậu cần từ các chuyến đi đường dài liên quan.

Ronan Evain, giám đốc điều hành của Football Supporters Europe, cho biết. “FIFA phải có lập trường rõ ràng để bảo vệ tính toàn vẹn và bản sắc của bóng đá quốc nội. Những người đứng sau các đề xuất này tuyên bố rằng họ chỉ quan tâm đến một sự kiện duy nhất, điều mà chúng tôi bác bỏ. Nếu được phép, điều này sẽ mở ra một chiếc hộp Pandora gây hỗn loạn cho bóng đá. Lợi ích thương mại ngắn hạn không thể được ưu tiên hơn việc bảo vệ bóng đá quốc nội và các cộng đồng mà các câu lạc bộ của chúng tôi đã phát triển.”

Các bên ký tên lưu ý rằng FIFA sẽ trực tiếp vi phạm các quy định của chính mình về các trận đấu quốc tế, cụ thể là quy định yêu cầu các trận đấu quốc nội phải được tổ chức trong lãnh thổ của hiệp hội quốc gia của họ, nếu bật đèn xanh cho kế hoạch này. Vào tháng 10 năm ngoái, FIFA đã thành lập một nhóm làm việc để xem xét các quy định này, nhưng kết quả vẫn chưa được công bố.

Tờ Guardian cho biết ủy ban điều hành của UEFA sẽ thảo luận vào thứ Năm tới về việc có phê duyệt và theo hình thức nào. UEFA, Liên đoàn Bóng đá Mỹ và Concacaf đều phải chấp nhận các đề xuất trước khi FIFA đưa ra quyết định cuối cùng. Mặc dù ban lãnh đạo UEFA có những lo ngại – được chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, công khai bày tỏ – nhưng động lực để chuyển các trận đấu lớn sang các thị trường mới vẫn rất mạnh mẽ.

Các lập luận pháp lý tiềm năng chống lại kế hoạch này đã mất đi sức nặng kể từ khi đơn vị quảng bá có trụ sở tại Mỹ, Relevent Sports, trở thành đối tác tiếp thị và bán hàng toàn cầu của UEFA trong năm nay, đạt được một thỏa thuận vào tháng 4 năm 2024, loại bỏ FIFA khỏi một vụ kiện thách thức chính sách cấm tổ chức các trận đấu giải vô địch ở các quốc gia khác.

Premier League, vốn đã đề xuất một vòng đấu “trận thứ 39” ở nước ngoài vào năm 2008 nhưng đã hủy bỏ ý tưởng này do sự phản đối mạnh mẽ, hiện không có kế hoạch tham gia cùng La Liga và Serie A trong việc tìm cách chuyển các trận đấu ra nước ngoài.

LONG KHANG