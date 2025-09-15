Fermin Lopez bùng nổ sau khi ở lại với Barcelona

Fermin Lopez là một trong những ngôi sao được cho phải rời Barcelona trong mùa hè này để giúp CLB cải thiện năng lực tài chính. Cuối cùng, ngôi sao 22 tuổi người Tây Ban Nha đã ở lại và tỏa sáng bằng cú đúp bàn thắng ngay trong trận đấu đầu tiên kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại.

Fermin Lopez luôn khát khao khẳng định vai trò ở đội bóng yêu thích Barcelona.

Fermin trở thành một người hùng thầm lặng của Barca kể từ khi tỏa sáng dưới thời Xavi Hernandez. Trong 2 mùa giải qua, ngôi sao của tấm huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic 2024 đã nổi lên như một cầu thủ đa năng tuyệt vời, nổi bật với sự sáng tạo ở khu vực 1/3 cuối sân. Ngôi sao 22 tuổi đã chơi 88 trận cho Barca, ghi 19 bàn thắng và 11 pha kiến tạo. Vào tháng 10-2024, Fermin đã gia hạn hợp đồng đến năm 2029.

Tuy nhiên, trong mùa hè vừa qua, khi Barca cần phải bán cầu thủ để tiếp tục tạo nguồn quỹ giúp họ trở lại với luật 1:1 của La Liga, Fermin là một trong những cầu thủ được xem phải ra đi. Man.United từng sẵn sàng chi 70 triệu EUR cho ngôi sao trẻ này, trong khi Man.City, Chelsea, Arsenal, PSG và một số CLB tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Saudi Arabia (Saudi Pro League) cũng được cho đã thể hiện sự quan tâm.

Cuối cùng, Fermin đã ở lại với đội chủ sân Camp Nou, và đây cũng là điều mà HLV Hansi Flick mong muốn. Bằng chứng là ông đã trao cho cầu thủ này suất đá chính khi tiếp đón Valencia vào Chủ nhật, và anh ngay lập tức tỏa sáng ghi những bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới, lập cú đúp trong chiến thắng vang dội 6-0. “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gì cả”, Fermin chia sẻ với Movistar về những tin đồn chuyển nhượng. “Luôn có những đồn đoán, nhưng tôi muốn ở lại Barca và tôi sẽ chiến đấu để ở lại đây trong nhiều năm. Phần còn lại là một phần của bóng đá”.

Trong khi, HLV Flick hài lòng với những gì ông thấy từ tuyển thủ Tây Ban Nha, nhưng vẫn kêu gọi thận trọng. “Tôi nghĩ chúng ta phải giữ bình tĩnh”, ông nói khi được hỏi về màn trình diễn của Fermin. “Đối với tôi, hôm nay là một bước tiến lớn của cậu ấy. Đây là điều tôi muốn thấy ở mọi trận đấu. Mọi người đều biết cậu ấy có phẩm chất tuyệt vời. Cậu ấy rất quyết liệt khi không có bóng, cậu ấy giành lại bóng rất nhiều, nhưng cũng rất giỏi khi cầm bóng. Tôi nghĩ Fermin cũng có thể tiến bộ, nhưng cậu ấy đang tiến bộ theo một cách thực sự tuyệt vời”.

