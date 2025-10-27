Eze tung lưới đội bóng cũ Crystal Palace, giúp Arsenal bứt phá ở ngôi đầu

Eberechi Eze đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho Arsenal, qua đó giúp đội đầu bảng giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng cũ Crystal Palace.

Tiền đạo người Anh ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình cho Arsenal

Eze ghi bàn thắng vào cuối hiệp 1 tại sân Emirates, giúp Arsenal bứt phá ở ngôi đầu bảng khi các đối thủ cạnh tranh như Liverpool và Manchester City đều thua trận. Tiền vệ người Anh chuyển đến Arsenal từ Palace với hợp đồng trị giá 60 triệu bảng vào tháng 8, nhưng mới chỉ ghi được 1 bàn trong 10 lần ra sân trước đó cho Pháo thủ trên mọi đấu trường.

Sau khi kết thúc mùa giải với vị trí á quân trong 3 năm liền, chiến thắng thứ 7 sau 9 trận Premier League càng củng cố niềm tin rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng Arsenal chấm dứt cơn khát danh hiệu. Đội bóng của Mikel Arteta đang hơn đội xếp thứ hai Bournemouth bốn điểm, và quan trọng hơn là họ bứt xa Manchester City 6 điểm và hơn Liverpool 7 điểm.

Thất bại 2-3 của Liverpool trước Brentford đã khiến hành trình bảo vệ chức vô địch của họ rơi vào hỗn loạn sau trận thua thứ 4 liên tiếp. Ngược lại, Pháo thủ chỉ để thủng lưới ba bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường mùa này, bao gồm 10 trận giữ sạch lưới.

Mối lo ngại duy nhất của HLV Arteta là Declan Rice tập tễnh rời sân trong hiệp 2 sau khi William Saliba không thể tiếp tục thi đấu sau giờ giải lao do chấn thương tiềm ẩn.

Với sự chứng kiến ​​của ngôi sao nhạc rock Jon Bon Jovi từ khán đài, Crystal Palace đã có cơ hội bùng nổ khi Jean-Philippe Mateta bứt phá, nhưng Arsenal đã dập tắt được mối nguy hiểm. Dù kiểm soát bóng vượt trội, Arsenal vất vả tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức bài bản của Palace. Arsenal mất 33 phút để có cú sút đầu tiên khi cú sút sệt trong vòng cấm địa của Leandro Trossard bị Dean Henderson bắt gọn.

Nhưng khả năng đá phạt xuất sắc của Arsenal đã quyết định trận đấu. Arsenal trở thành CLB đấu tiên trong 5 giải hàng đầu châu Âu ghi được 10 bàn thắng từ các tình huống bóng chết mùa này sau khi hành hạ Atletico Madrid trong trận đại thắng tại Champions League hồi giữa tuần.

Họ đã nâng thành tích lên con số 11 ở phút 39. Rice thực hiện một cú đá phạt xoáy vào vòng cấm địa Palace và Gabriel Magalhaes đánh đầu trả bóng lại phía sau cho Eze, người thể hiện kỹ thuật ấn tượng để vung chân vô lê cực nhanh – một cú dứt điểm tinh tế ghi bóng vào góc lưới từ khoảng cách 11 mét. Màn ăn mừng của Eze, giơ tay lên trời với vẻ mặt gần như không biểu lộ cảm xúc, đã bị dập tắt vì sự tôn trọng dành cho Palace.

Arsenal cũng chỉ còn cách bàn thắng nhân đôi cách biệt vài gang tay. Cú đánh đầu của Gabriel đập xà ngang và bật lại, Rice liền tung cú sút cận thành bị Henderson xuất sắc cản phá. Khi bóng được chuyền lại cho Bukayo Saka ở rìa vòng cấm, anh thực hiện một cú cứa lòng nhưng lại đi chệch khung thành.

Gabriel lẽ ra đã có thể nâng kỷ lục của Arsenal lên con số 12 khi anh đánh đầu chệch cột dọc, một pha kết thúc đau đớn khi anh cần được điều trị sau khi va chạm với cột dọc. Sau khi có đóng góp quan trọng đầu tiên cho cuộc đua giành chức vô địch của Arsenal, Eze rời sân trong những phút cuối trận trong sự hoan nghênh nhiệt liệt mà ngay cả người hâm mộ Palace cũng hưởng ứng.

Tiền đạo Leandro Trossard của Arsenal bày tỏ: "Chúng tôi đã phải làm việc rất chăm chỉ nhưng chúng tôi rất hài lòng với chiến thắng và giữ sạch lưới. Arsenal cần tiếp tục tiến lên. Chúng tôi phải kiên nhẫn trong suốt trận đấu vì có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Đó là những gì chúng tôi đã làm hôm nay. Thật tuyệt nếu có thể khép lại trận đấu, nhưng chúng tôi đã chiến đấu đến cùng, và điều đó cũng thật tuyệt vời.

"Mỗi năm, bạn lại học hỏi được nhiều hơn. Năm nay, chúng tôi rất mạnh mẽ, đặc biệt là trong tấn công. Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu và tiếp cận mọi trận đấu theo cùng một cách".

HOÀNG HÀ