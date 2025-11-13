Euro 2028: Cardiff đăng cai trận khai mạc, Wembley tổ chức chung kết

Trận khai mạc Giải vô địch bóng đá châu Âu 2028 sẽ được tổ chức tại Cardiff, trên sân vận động Quốc gia xứ Wales. Ban tổ chức hôm thứ Tư cũng đã xác nhận, sân vận động Wembley là nơi sẽ diễn ra trận chung kết. Đội tuyển Anh, nếu giành suất dự giải, sẽ thi đấu trận đầu tiên trên sân vận động Etihad của Man.City.

Người hâm mộ chụp ảnh bản sao cúp vô địch châu Âu và đồng hồ đếm ngược đến Euro 2028.

Vòng chung kết Euro 2028 sẽ diễn ra tại Vương quốc Anh và Ireland, với 4 quốc gia đồng đăng cai gồm Anh, Scotland, xứ Wales và Ireland. Ban đầu có thêm Bắc Ireland trong danh sách đấu thầu, nhưng Liên đoàn bóng đá nước này rút lui vì không thể đảm bảo về khâu tổ chức. Tuy nhiên, Bắc Ireland vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng khi là nơi tổ chức lễ bốc thăm vòng loại của giải đấu vào ngày 6-12 năm sau.

Với việc có 4 đội đồng chủ nhà, trong khi quy định của UEFA chỉ cho phép 2 suất được đảm bảo, nên quy trình xác định quyền tham dự như sau: Cả 4 đội tuyển sẽ bước vào vòng loại thông thường để giành quyền tham dự. Trong trường hợp chỉ một hoặc tất cả đều không giành suất thông qua vòng loại, UEFA sẽ xác định suất còn lại hoặc cả 2 suất sẽ dành cho những đội đồng nhủ nhà có thành tích tốt nhất tại vòng loại.

Euro 2028 đã chính thức khởi động tại một sự kiện ở trung tâm London (Anh) vào thứ Tư, bao gồm cả việc công bố lịch trình thi đấu. Sân Wembley nổi tiếng sẽ là một trong 6 sân đấu đăng cai ở Anh - cùng với Villa Park, St James’ Park, Etihad, Tottenham Hotspur và sân nhà mới đang được xây dựng của Everton tại Bramley Moore Dock. Trong khi các sân Công quốc ở Cardiff (Xứ Wales), sân Aviva ở Dublin (CH Ireland), Hampden Park ở Glasgow (Scotland) sẽ đảm bảo các trận đấu được diễn ra ở cả 4 quốc gia.

Quang cảnh khai mạc trận chung kết Euro 2021 tại sân Wembley (London).

Giải đấu dự kiến ​​khai mạc vào ngày 9-6-2028 tại sân vận động Quốc gia xứ Wales. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 9-7 tại Wembley, nơi cũng sẽ diễn ra các trận bán kết. Trước đó, các trận tứ kết sẽ được tổ chức tại sân Aviva, Hampden Park, Sân vận động Quốc gia xứ Wales và Wembley. Vòng 16 đội sẽ có một trận đấu tại mỗi sân vận động chủ nhà, ngoại trừ sân Wembley.

Nếu tuyển Anh vượt qua vòng loại, trận mở màn vòng bảng của họ sẽ diễn ra tại Manchester, và 2 trận tiếp theo sẽ diễn ra tại Wembley. Nếu Scotland, xứ Wales và Ireland vượt qua vòng loại, các trận đấu vòng bảng của họ cũng sẽ diễn ra trước khán giả nhà.

Với việc UEFA sẽ duy trì cơ cấu giải đấu có 24 đội ở Euro 2028, điều đó có nghĩa là 51 trận đấu sẽ được diễn ra trong 31 ngày. Thể thức dự kiến ​​là 2 đội đứng đầu từ 6 bảng đấu, cùng với 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, sẽ vào vòng 16 đội. Từ vòng 16 đội đến trận chung kết vẫn theo thể thức đấu loại trực tiếp.

PHI SƠN