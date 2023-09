Em trai Ánh Viên lần thứ hai vào chung kết môn bơi tại ASIAD 19

Sáng 26-9 tại ASIAD 19, kình ngư Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn là hai đại diện của bơi Việt Nam dự vòng loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam. Có 3 lượt vòng loại của nội dung này và ban tổ chức chọn 8 người có thành tích tốt nhất để trao suất vào chung kết (thi đấu buổi tối) tranh huy chương.

Nguyễn Quang Thuấn là em trai ruột cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên. Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Quang Thuấn được dự một kì ASIAD. Quang Thuấn thi đấu vòng loại thứ 3 của nội dung và về đích hạng 4 bằng kết quả 4’22”79. Xếp nhất lượt vòng loại này là tuyển thủ Nhật Bản Seto Daiya (4’19”69).

Trong lúc đó, Trần Hưng Nguyên dự lượt thứ 2 của vòng loại nội dung và xếp thứ 3 với kết quả 4’22”97. Về nhất lượt đấu loại này là VĐV Honda Tomoru (Nhật Bản) với kết quả 4’16”60. Tính tổng kết quả ở 3 lượt vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nam, Quang Thuấn và Hưng Nguyên ở trong nhóm 8 người có kết quả tốt nhất do vậy giành suất dự chung kết trong tối nay. Trong buổi tối 25-9, Quang Thuấn và Hưng Nguyên đã tham dự chung kết tiếp sức 4x200m tự do nam nhưng đáng tiếc chúng ta không nằm ở nhóm giành được huy chương do đạt 7’24”92 (xếp hạng 6).

Ở buổi sáng thi đấu loại 26-9, Phạm Thị Vân đạt 58”18 nội dung 100m tự do nữ và không có suất vào chung kết. Võ Thị Mỹ Tiên dự vòng loại 400m tự do nữ đạt 4’22”90 và không lọt vào chung kết nội dung. Đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam gồm Đỗ Ngọc Vinh, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Hoàng Khang, Ngô Đình Chuyền chỉ đạt thành tích 3’54”09 do vậy vắng mặt ở chung kết.