Eden Hazard được vinh danh tại Sảnh đường Danh vọng Premier League

Hôm 29-10, Giải Ngoại hạng Anh chính thức công bố huyền thoại Eden Hazard của Chelsea đã được vinh danh tại Sảnh đường Danh vọng Ngoại hạng Anh, trở thành cầu thủ thứ 26 nhận được danh hiệu cá nhân cao quý nhất do Liên đoàn trao tặng.

Cựu cầu thủ chạy cánh này được vinh danh vì tài năng xuất chúng và vai trò quan trọng trong hai mùa giải vô địch cùng Chelsea. Trong 2 chiến dịch đầy vinh quang đó, tiền đạo người Bỉ được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2014/15 và cũng bốn lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của CLB trong 7 năm tại Stamford Bridge.

Sảnh đường Danh vọng ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp đáng kể cho Ngoại hạng Anh kể từ khi thành lập vào năm 1992. Các cầu thủ và HLV phải giải nghệ mới đủ điều kiện được vinh danh. Hazard cùng với Gary Neville là hai cựu cầu thủ được 24 thành viên hiện tại của Sảnh đường Danh vọng lựa chọn để vinh danh trong năm nay. Những thành viên này bao gồm Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger và những huyền thoại mọi thời đại như Paul Scholes, Dennis Bergkamp, ​​Vincent Kompany và Didier Drogba...

Các thành viên của Sảnh đường Danh vọng đã được công bố kết quả của một cuộc thăm dò công khai, mời người hâm mộ chia sẻ lựa chọn của họ từ danh sách rút gọn 15 người. Phản ứng với việc được vinh danh vào Sảnh đường Danh vọng, Hazard chia sẻ: "Tôi lớn lên với niềm vui chơi bóng đá cùng các anh em trong khu vườn sau nhà, nhưng ước mơ của tôi luôn là được chơi ở đẳng cấp cao nhất".

"Được gia nhập Sảnh đường Danh vọng Ngoại hạng Anh có ý nghĩa rất lớn. Tôi rất tự hào khi được gia nhập nhóm cầu thủ này và tôi nghĩ chúng tôi có thể tạo nên một đội hình mạnh! Tôi chỉ muốn được vui vẻ trên sân cỏ và mang đến niềm vui cho những người hâm mộ đã mua vé hoặc xem trên TV. Được công nhận theo cách này là điều đặc biệt đối với tôi và gia đình. Bố mẹ tôi đều là cầu thủ bóng đá và giờ các con tôi cũng yêu thích môn thể thao này."

Cựu HLV của Hazard, Jose Mourinho, người đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ ba cùng Chelsea vào mùa giải 2014/15, phát biểu: "Eden, xin chúc mừng cậu được vinh danh tại Sảnh đường Danh vọng Ngoại hạng Anh. Mọi người đều biết rằng cậu xứng đáng ở đó. Cậu là một trong những cầu thủ tuyệt vời nhất mà tôi từng làm việc cùng và tất nhiên cậu phải được vinh danh. Cậu đã được vinh danh tại Sảnh đường Danh vọng nên giờ đây cậu ấy sẽ mãi trong ký ức của chúng tôi - và nhân tiện, xin cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh cuối cùng!"

Sự nghiệp của Hazard

Hazard đã tạo ra tác động ngay lập tức tại Ngoại hạng Anh sau khi ký hợp đồng với Chelsea từ Lille vào năm 2012. Hazard đã có 245 lần ra sân, ghi 85 bàn và có 54 pha kiến ​​tạo tại Premier League trong bảy mùa giải ở Tây London.

Tiền vệ kiến ​​tạo người Bỉ nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ gây ấn tượng và thu hút nhất trong thế hệ của mình.

Những pha rê bóng ngoạn mục và trọng tâm thấp của Hazard, cùng với khả năng một mình quyết định trận đấu, đã nhanh chóng đưa anh trở thành một nhân vật được yêu mến không chỉ tại Stamford Bridge mà còn trên toàn giải đấu.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của anh đến vào mùa giải 2014/15. Cầu thủ người Bỉ đá chính trong mọi trận đấu, ghi 14 bàn và kiến ​​tạo thêm 9 lần cho các đồng đội.

Sự tỏa sáng cá nhân của anh trong chiến dịch vô địch đó đã được công nhận khi anh giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ngoại hạng Anh, cũng như Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của các cây bút thể thao, tất cả đều trong mùa giải 2014/15.

Hazard nâng cao Cúp Ngoại hạng Anh lần thứ hai vào mùa giải 2016/17, thực hiện năm pha kiến ​​tạo và ghi 16 bàn, bao gồm một bàn thắng solo ngoạn mục vào lưới Arsenal, khi anh nhận bóng trong phần sân nhà và vượt qua nhiều hậu vệ.

Anh đã bốn lần được đưa vào Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh của PFA, củng cố di sản của mình trước khi chuyển đến Real Madrid sau 7 mùa giải tại Chelsea, nơi anh cũng đã hai lần giành được Cúp FA, Cúp Liên đoàn và Europa League.

Ngoài những danh hiệu và số liệu thống kê, di sản của Hazard còn nằm ở những khoảnh khắc đáng nhớ mà màn trình diễn của anh mang lại cho bóng đá. Dù là lướt qua hàng phòng ngự hay tạo ra những khoảnh khắc đầy cảm hứng, lối chơi của anh ấy đều thể hiện phong cách tấn công đỉnh cao, điều đã định hình nên Premier League ở thời kỳ đỉnh cao.

Cả Hazard và Neville sẽ được vinh danh chính thức tại sự kiện Sảnh đường Danh vọng Premier League 2025 vào thứ Ba, ngày 4-11.

Tất cả những người được vinh danh đều nhận được một huy chương khắc tên và năm vinh danh, cùng với khoản quyên góp 10.000 bảng Anh từ Premier League cho một tổ chức từ thiện mà họ lựa chọn.

HOÀNG HÀ