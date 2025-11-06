Đội tuyển U17 Việt Nam bước vào giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản

Đội tuyển U17 Việt Nam chụp hình lưu niệm khi vừa đến Ahime.

Trước khi di chuyển sang Nhật Bản, thầy trò HLV Cristiano Roland đã khép lại giai đoạn tập huấn trong nước bằng trận giao hữu “lượt về” với U17 Campuchia trên sân TTĐTBĐ Trẻ Việt Nam. Tại trận đấu này, U17 Việt Nam giành chiến thắng đậm 5-0, trong đó Nguyễn Văn Dương và Vũ Long Nhật mỗi người lập một cú đúp, bàn thắng còn lại thuộc về Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị vừa qua, HLV Cristiano Roland bày tỏ sự hài lòng với tinh thần tập luyện và sự tiến bộ của các học trò. Nhà cầm quân người Brazil cho biết, trong suốt một tháng qua, các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần thoải mái và khát khao khi khoác áo đội tuyển. Tất cả đều đang thích nghi tốt với triết lý chơi bóng mà Ban huấn luyện đề ra, hiểu rõ vai trò của mình và thi đấu với sự tự tin cao. Đây là nền tảng quan trọng để đội đạt trạng thái mạnh mẽ nhất khi bước vào Vòng loại U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận tập huấn tại Ehime.

Tại Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam dự kiến có 3 trận đấu tập quốc tế với các “quân xanh” được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm phù hợp với yêu cầu chuyên môn của Ban huấn luyện. Cụ thể, đội sẽ gặp U18 Imabari vào ngày 8-11, Đại học Matsuyama vào ngày 11-11 và U18 Ehime vào ngày 13-11.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 15-11, bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự Vòng loại U17 châu Á 2026, diễn ra từ 22 đến 30-11-2025 tại Hà Nội và Hưng Yên.

ĐOÀN NHẬT