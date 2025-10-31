Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 4 trận đấu tập trước khi sang Nhật Bản

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã có gần 2 tuần tập luyện tại Hà Nội trong đợt 1 chuẩn bị cho SEA Games 33. Ngoài hai trận gặp CLB nữ TPHCM, đội cũng xác định thêm hai trận gặp “quân xanh” là đội nam trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn.

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với đương kim vô địch quốc gia CLB nữ TPHCM.

Tuần thứ hai của đợt tập trung diễn ra trong điều kiện nhiệt độ trung bình từ 21-25 độ C, thuận lợi cho việc rèn thể lực và kỹ chiến thuật. Những ngày cuối tuần, dù trời có mưa nhẹ, HLV Mai Đức Chung vẫn duy trì lịch tập để các cầu thủ làm quen với nhiều điều kiện thi đấu khác nhau.

Tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã chia sẻ: “Sau hơn hai tuần, thể lực toàn đội được cải thiện rõ rệt. So với ngày đầu tập trung, các cầu thủ nhanh nhẹn, bền bỉ hơn và đáp ứng tốt yêu cầu của ban huấn luyện. Hai trận giao hữu với CLB nữ TPHCM sắp tới sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và giúp ban huấn luyện thử nghiệm đội hình”.

Tiền vệ Nguyễn Thị Vạn

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn cho biết đội đã bắt đầu tập trung vào các bài phối hợp chiến thuật để tăng sự ăn ý. “Ở đợt tập trung này, có nhiều gương mặt trẻ mới được gọi lên, hòa nhập tốt và tập luyện nghiêm túc. Các đối thủ tại SEA Games như Myanmar hay Philippines đều mạnh và có sự đổi mới, nên toàn đội đang nỗ lực hoàn thiện cả thể lực lẫn chiến thuật,” Nguyễn Thị Vạn nói.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ quốc gia sẽ thi đấu giao hữu hai trận với CLB nữ TPHCM vào các ngày 1-11 và 4-11. Sau đó, đội dự kiến thi đấu một trận với đội bóng nam ngoài chuyên nghiệp tại Bắc Ninh ngày 8-11, đội bóng tại Sơn Tây ngày 14-11 trước khi di chuyển lên Việt Trì tập huấn từ ngày 16-11.

CAO TƯỜNG