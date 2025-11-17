Bóng đá trong nước

Đội tuyển nữ Việt Nam "rèn" thể lực tại Phú Thọ

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33, sau giai đoạn tập huấn tại Hà Nội, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã di chuyển đến Phú Thọ để tiếp tục rèn thể lực trước khi lên đường sang tập huấn tại Nhật Bản.

Hải Yến, một trong những cựu binh dày dạn kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đây là quãng thời gian được ban huấn luyện đánh giá có ý nghĩa then chốt, giúp toàn đội hoàn thiện nền tảng thể lực và điều chỉnh chiến thuật trước khi bước vào chuyến tập huấn quốc tế.

Trong ngày đầu di chuyển tới Việt Trì, HLV Mai Đức Chung đã triển khai ngay các buổi tập đầu tiên nhằm duy trì nhịp vận động và rà soát lực lượng. Ngoài hai cầu thủ Vũ Thị Hoa (Trung tâm HL TDTT Hà Nội) và Dương Thị Vân (Than Khoáng Sản Việt Nam) tiếp tục tập nhẹ theo giáo án riêng để hồi phục sức khỏe, các tuyển thủ còn lại đều cho thấy tinh thần thoải mái, thể trạng tốt và sự tập trung cao độ cho mục tiêu chung.

Điều kiện thời tiết mát mẻ tại Việt Trì được đánh giá là phù hợp, giúp các buổi tập diễn ra thuận lợi. Ban huấn luyện dành nhiều thời lượng cho các nội dung phối hợp nhóm, tăng cường khả năng chuyển trạng thái cũng như hoàn thiện các mảng miếng tấn công – phòng ngự. Đây cũng là dịp để các tân binh và nhóm cầu thủ trẻ hòa nhập tốt hơn với lối chơi chung.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại SVĐ Việt Trì đến hết ngày 20-11, sau đó lên đường sang Nhật Bản tập huấn với các trận giao hữu chất lượng cao. Đây được xem là bước kiểm tra quan trọng để HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đánh giá phong độ, lựa chọn bộ khung tối ưu, hướng tới mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.

Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội bay về TPHCM vào giai đoạn cuối của đợt chuẩn bị. Tại đây, các thành viên của CLB nữ TPHCM sẽ ráp cùng toàn đội để cùng di chuyển sang Thái Lan dự SEA Games 33.

CAO TƯỜNG

