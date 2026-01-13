Đội tuyển nữ Việt Nam hội quân, chuẩn bị sang tập huấn tại Trung Quốc

Ngày 13-1, HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung đợt 1, chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 (AFC Women’s Asian Cup 2026) diễn ra tại Australia từ ngày 1-3-2026.

Dương Thị Vân trở lại đội tuyển sau khi lỡ hẹn SEA Games 33 vì chấn thương.

Ở đợt tập trung đầu năm 2026 có 28 cầu thủ được gọi và sẽ tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Trong giai đoạn này, Ban huấn luyện cũng sẽ quan sát, tiếp tục tạo cơ hội cho các cầu thủ lứa U19 lên tập luyện cùng đội tuyển. Cụ thể, một số cầu thủ trẻ hiện đang tham dự Giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia sẽ được theo dõi, đánh giá trong quá trình thi đấu và có thể triệu tập lên đội tuyển sau khi giải đấu kết thúc (7-2).

Trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ 7-2 đến 14-2-2026 nhằm tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi, hướng tới mục tiêu đạt phong độ tốt nhất tại đấu trường châu lục.

HLV Mai Đức Chung cùng các học trò hướng đến mục tiêu "săn vé" dự World Cup lần thứ 2.

Trước đó, lễ bốc thăm Vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 đã được tổ chức tại Tòa thị chính Sydney, Australia vào chiều 29-7-2025. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (TQ). Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Ấn Độ tại trận ra quân vào ngày 4-3-2026. Hai trận đấu tiếp theo với đội tuyển nữ Đài Loan (TQ) và đội tuyển nữ Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 7-3 và 10-3. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu cả 3 trận trên SVĐ Perth Rectangular.

