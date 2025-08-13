Bóng chuyền

Đội tuyển nữ U21 Việt Nam lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 3-1 trước U21 Ai Cập

Các học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh lấy lại sự tự tin qua đó giành chiến thắng trước đội U21 Ai Cập trong trận đấu ở lượt phân hạng.

Cầu thủ Phương Quỳnh thi đấu cùng đồng đội giành chiến thắng quan trọng. Ảnh: FIVB
Sau khi Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) hủy kết quả thi đấu và xử thua đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam tại 3 trận ở vòng bảng, chúng ta phải tham dự lượt đấu tranh hạng từ 17 tới 24.

Chiều ngày 13-8 tại Indonesia, các cầu thủ bóng chuyền trẻ Việt Nam đã thi đấu gặp đội U21 Ai Cập. Giữ sự bình tĩnh cho các học trò, HLV Nguyễn Trọng Linh tin tưởng trao cơ hội thi đấu trên sân cho Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Phương Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương, Ngô Thị Bích Huệ. Đồng thời, ban huấn luyện sử dụng các cầu thủ chuyền hai Nguyễn Vân Hà và Lại Thị Khánh Huyền từng thời điểm khác nhau.

Ván đầu, chúng ta chơi tốt và thắng 25/16. Tại ván thứ 2, cầu thủ U21 Ai Cập điều chỉnh tốt hàng chắn trên lưới và hạn chế đối đa các quả đập tấn công phía Việt Nam. Ván này, chúng ta vẫn tìm được chiến thắng với kết quả 26/24. Ván thứ 3, đội U21 Ai Cập thắng chúng ta 25/22 để tìm cơ hội trong các ván còn lại. Tuy nhiên cầu thủ trẻ của Việt Nam đã thi đấu tự tin tại ván thứ 4, giành chiến thắng 25/20.

Cầu thủ trẻ Việt Nam đang lấy lại sự tự tin. Ảnh: FIVB

Trận đấu kết thúc với kết quả 3-1 cho đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu lượt trận tiếp theo vào ngày 15-8. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh sẽ là đội thắng trong cặp đấu U21 Mexico và U21 Chile.

