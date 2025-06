Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách 14 VĐV dự giải quốc tế tại Vĩnh Phúc

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ thay đổi 1 vị trí để tới Vĩnh Phúc thi đấu so với giải AVC Nations Cup 2025. Ảnh: VFV

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã hoàn tất danh sách 14 tuyển thủ sẽ giải đấu được tổ chức tại Vĩnh Phúc tới đây. Lần tranh tài này, ông Kiệt có các gương mặt gồm Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Võ Thị Kim Thoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Ninh Anh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy.

So với đội hình 14 tuyển thủ từng dự AVC Nations Cup 2025 cách đây chưa lâu ở Đông Anh (Hà Nội), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có 1 thay đổi là libero Nguyễn Thị Ninh Anh thay thế libero Lưu Thị Ly Ly.

Điều đáng chú ý là cầu thủ Nguyễn Thị Trà My từng được giới hâm mộ chờ đợi xuất hiện trong đội hình chính 14 VĐV của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng cô chưa có cơ hội. Thay vào đó, ban huấn luyện để Trà My tham gia trong đội hình đội tuyển nữ trẻ Việt Nam. Trà My từng thi đấu tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 cùng đội VTV Bình Điền Long An và đạt phong độ tốt để cùng đội bóng lọt tới chung kết. Sau đó, cô đã được đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung quân số tập huấn chuyên môn.

Tại giải AVC Nations Cup 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành ngôi vô địch. Chúng ta thi đấu với các đối thủ ở giải đấu trên gồm Hongkong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa), Ấn Độ, Australia, Kazakhstan, Philippines và đều giành chiến thắng.

Sau giải AVC Nations Cup 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở lại Quảng Ninh tập luyện. Dự kiến ngày 25-6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tới Vĩnh Phúc làm quen sân bãi trước khi bước vào thi đấu chính thức. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang là đương kim á quân giải này.

Theo bốc thăm ở giải này năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở Bảng A cùng Australia, Tứ Xuyên (Trung Quốc), Philippines còn Bảng B có đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, đội trẻ Thái Lan, Korabelka (Nga). Giải đấu trên diễn ra từ ngày 28-6 tới 5-7.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng cho biết, mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải trên tại Vĩnh Phúc là lọt vào trận chung kết để tranh ngôi vô địch.

HLV trưởng Nguyễn Trọng Linh của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam quyết định đăng ký 14 cầu thủ đến Vĩnh Phúc thi đấu gồm Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Quỳnh Hương, Lại Khánh Huyền, Vi Thị Yến Nhi, Phạm Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh, Lê Như Anh, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Đặng Thị Hồng, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Nguyễn Thị Trà My, Quách Kim Luyến.

MINH CHIẾN