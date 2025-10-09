Đội nữ Hà Nội khiến cuộc đua vô địch kịch tính đến vòng cuối

Các cô gái Hà Nội thắp lại hy vọng tranh vô địch sau chiến thắng trước TPHCM II.

Chỉ phải gặp CLB nữ TPHCM II ở lượt 9, Hà Nội nhanh chóng tràn lên tấn công với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Bàn mở tỷ số đến khá sớm nhưng theo cách ít ai ngờ tới khi Như Ý phía CLB nữ TPHCM II lúng túng đá phản lưới nhà, giúp đội bóng thủ đô dẫn trước. Dù vậy, trong phần còn lại của hiệp một, Hải Yến và các đồng đội vẫn loay hoay trong khâu dứt điểm, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều được Hà Nội cụ thể hóa bằng những bàn thắng liên tiếp. Phút 47, Vạn Sự nhân đôi tỷ số sau pha phối hợp mạch lạc. Từ phút 68 đến phút 84, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Hoa và Tú Anh lần lượt điền tên lên bảng điện tử, đưa đại diện phía Bắc vươn lên dẫn tới 5-0.

Trong thế trận gần như đã an bài, CLB nữ TPHCM II chỉ kịp có bàn thắng danh dự nhờ công của Quỳnh Anh ở những phút cuối. Chung cuộc, Hà Nội giành chiến thắng 5-1, khẳng định sức mạnh vượt trội so với đối thủ.

Ba điểm trọn vẹn giúp Hà Nội nâng tổng số điểm lên 18, chỉ còn kém CLB nữ TPHCM I đúng 2 điểm sau 9 vòng. Kết quả này khiến cuộc đua vô địch giải nữ VĐQG 2025 trở nên căng thẳng và hứa hẹn kịch tính cho đến lượt trận cuối cùng, khi cả hai đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá nữ Việt Nam sẽ phải quyết chiến vì ngôi vương.

Theo lịch thi đấu vòng cuối cùng, ngày 12-10 sẽ diễn ra hai trận đấu. Trận đấu giữa Hà Nam với Than KSVN diễn ra lúc 16 giờ trên sân Thanh Trì. Trận đấu giữa Thái Nguyên T&T với CLB nữ TPHCM II diễn ra lúc 15 giờ 30 trên sân PVF. Cặp đấu quyết định ngôi vô địch giữa Hà Nội với CLB nữ TPHCM I sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 13-10 trên sân Thanh Trì.

HƯƠNG NGUYỄN