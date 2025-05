Đội nữ Binh chủng Thông tin và nam Khánh Hòa giành ngôi vô địch giải bóng chuyền trẻ quốc gia 2025

HLV Nguyễn Trọng Linh và cầu thủ trẻ Binh chủng Thông tin đã vô địch giải trẻ quốc gia năm 2025. Ảnh: VFV

Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2025 chính thức chứng kiến 2 đội tân vô địch lên ngôi. Năm ngoái, vô địch nội dung nam là đội trẻ Thể Công còn vô địch nữ là đội trẻ VTV Bình Điền Long An. Năm nay, họ đã không bảo vệ vị trí số 1 thành công.

Trận chung kết nội dung nữ tại giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2025 diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Trà Vinh trong chiều 18-5 là cuộc so tài hấp dẫn giữa trẻ VTV Bình Điền Long An và trẻ Binh chủng Thông tin.

Trước trận, giới chuyên môn dự báo đây là cuộc cạnh tranh ngang bằng bởi HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (trẻ VTV Bình Điền Long An) và HLV Nguyễn Trọng Linh (trẻ Binh chủng Thông tin) đều sở hữu những cầu thủ tốt nhất bóng chuyền trẻ Việt Nam lúc này. Đồng thời, từng đội bóng đã chơi vượt trội qua nhiều trận trước đó để xuất sắc vào chung kết.

Với trẻ VTV Bình Điền Long An, HLV Ngọc Hoa cùng các học trò đã ngôi vô địch giải này năm 2024 nên từng cầu thủ quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Trên sân, chuyền 2 Mai Ngọc Tuyền (trẻ VTV Bình Điền Long An) là người nhận trọng trách là người kết nối giữa các đồng đội và trong nhiều pha phối hợp, bóng từ cô được được tập trung đưa về phía Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc ghi điểm. Bên kia mành lưới, các tay đập áo lính có mũi chủ công Phạm Quỳnh Hương là cầu thủ khó khắc chế nhất. Đi cùng cầu thủ này, những đường bóng từ chuyền 2 Đinh Ngọc Vân Anh ở vừa tập đập tấn công nên trẻ Binh chủng Thông tin có áp đảo của mình.

Ván đầu đã diễn ra với sự vượt trội của cầu thủ trẻ Binh chủng Thông tin và học trò của HLV Nguyễn Trọng Linh vượt lên thắng 25/13. Tuy nhiên kể từ đây, cầu thủ 2 bên giằng co điểm số sít sao từng ván tiếp theo. Trẻ VTV Bình Điền Long An thắng lại 25/23 trong ván thứ 2 còn trẻ Binh chủng Thông tin lội ngược dòng vượt lên thắng 25/22 tại ván 3. Trong ván 4, đội hình của HLV Ngọc Hoa đã chơi tốt để thắng 25/22 và trận đấu cần ván 5 để quyết định kết quả cuối cùng. Tại ván cuối, dù nỗ lực, các tay đập trẻ VTV Bình Điền Long An đã thua 10/15.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã không có tấm HCV cùng học trò năm nay. Ảnh: VFV

Chung cuộc, đội nữ VTV Bình Điền Long An thua 2-3 nên không bảo vệ được ngôi vô địch. Cầu thủ trẻ Binh chủng Thông tin giành ngôi vô địch giải năm nay sau khi đã chờ đợi rất lâu để có thành tích trên.

Tại trận chung kết nội dung nam, trẻ SKH Pearlnest Khánh Hòa thi đấu với trẻ Hà Nội. HLV Triệu Tử Thiên và các học trò tới từ Khánh Hòa đã thắng 3-1 đối thủ qua đó giành chức vô địch năm nay.

MINH CHIẾN