Khởi tranh Giải bóng chuyền trẻ quốc gia 2025

Số lượng đông đảo

Giải năm nay sẽ diễn ra trong 15 ngày tranh tài tại nhà thi đấu tỉnh Trà Vinh. Trên hết, sau nhiều mùa giải, đây là 1 trong những lần giải vô địch trẻ quốc gia quy tụ số lượng nhiều đội bóng góp mặt nhất. Toàn giải có 28 đội tham dự. Con số 13 đội nam và 15 đội nữ đã đăng ký tranh tài của năm nay phản ánh sự quan tâm từ nhiều đơn vị về công tác đào tạo VĐV bóng chuyền trẻ tại Việt Nam.

Trước đó, số lượng đội tham dự chưa bao giờ vượt quá con số 25. Thống kê cho thấy, năm 2022, giải vô địch trẻ quốc gia đã có 23 đội tham gia (11 nam, 12 nữ). Năm 2023, số đội bóng đã góp mặt là 24 (11 nam, 13 nữ). Năm ngoái, số đội bóng đã thi đấu khi giải được tranh tài tại Quảng Trị là 25 (13 nam, 12 nữ). “Khi các đơn vị đăng ký lực lượng trẻ của mình thi đấu, chúng tôi càng trân trọng bởi sân chơi bóng chuyền trẻ có nhiều đội tham gia thì người làm chuyên môn có những cơ hội phát triển tốt nhất lực lượng cầu thủ”, đại diện ban Giám sát trọng tài tại giải – ông Đào Xuân Chung trao đổi.

Với người hâm mộ bóng chuyền, sự chú ý chuyên môn thường tập trung vào giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, với nhà quản lý và nhiều HLV, từng đội bóng muốn có sự phát triển bền vững là phải làm tốt công tác đào đạo VĐV trẻ. Vì thế, giải vô địch trẻ quốc gia có giá trị chuyên môn rất quan trọng.

Đây là nơi các đội bóng trình làng những cầu thủ triển vọng của mình. Trong giải năm nay, nhiều đơn vị có truyền thống làm huấn luyện VĐV trẻ tốt như Thể Công Tân Cảng, Biên Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Khánh Hòa (nam) hay Long An, Binh chủng Thông tin, Hà Nội, Thái Bình (nữ)... tiếp tục tham dự.

Cơ hội để cầu thủ thể hiện chuyên môn

Trong 1 năm, cầu thủ bóng chuyền trẻ tại Việt Nam chỉ được 3 cơ hội thi đấu chính thức là giải vô địch trẻ quốc gia, giải vô địch các câu lạc bộ trẻ quốc gia và giải vô địch U23 quốc gia. Ngoài ra, trừ trường hợp đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trẻ Việt Nam tập trung làm nhiệm vụ quốc tế, VĐV trẻ hết giải chính thức được tranh tài.

Do đó, từng HLV làm công tác huấn luyện bóng chuyền trẻ tại các đội luôn tận dụng tối đa từng giải đấu để cầu thủ ra sân, thể hiện năng lực. “Qua mỗi giải, cầu thủ trẻ sẽ được tăng cường hơn về tâm lý. Thi đấu ở cấp độ trẻ có giá trị chuyên môn quan trọng cho cầu thủ được tích lũy rồi phát triển trong tương lai”, HLV Trần Thanh Đức (Thể Công-Tân Cảng) cho biết.

“Chúng tôi luôn tận dụng giải đấu để VĐV trẻ được thi đấu bởi qua thực tiễn chuyên môn, các em sẽ trưởng thành hơn”, HLV Trần Viết Cường (Đà Nẵng) trao đổi. “Từ giải vô địch trẻ, chúng ta đã có nhiều gương mặt phát triển tốt rồi được lên tuyến 1 các đội và đây là giải để nhiều cầu thủ triển vọng được thử sức mình”, HLV Nguyễn Trọng Linh (Binh chủng Thông tin) từng chia sẻ.

Thực tế qua nhiều năm giải vô địch trẻ quốc gia đã diễn ra, cầu thủ trẻ cũng có sự cạnh tranh thành tích quyết liệt giữa các đơn vị. Vì thế, mỗi năm, kết quả thi đấu luôn mang tới sự hấp dẫn chuyên môn và cầu thủ trưởng thành hơn.

Năm ngoái, đội nữ trẻ VTV Bình Điền Long An đã thắng sít sao đội trẻ Ngân hàng Công thương và vô địch nội dung nữ còn tại trận chung kết nội dung nam, trẻ Thể Công Tân Cảng vượt qua trẻ Khánh Hòa. Năm nay, 2 đội đương kim vô địch là VTV Bình Điền Long An và Thể Công Tân Cảng đặt quyết tâm giữ vững thành tích, tiếp tục bảo vệ ngôi số 1.

Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2025 được tổ chức tại Trà Vinh từ ngày 4 tới 18-5. Ban tổ chức đã bốc thăm bảng đấu với Bảng A nam: Hà Tĩnh, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Khánh Hòa, Bình Dương, Đà Nẵng; Bảng B nam: Vĩnh Long, Hà Nội, TPHCM, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Biên Phòng; Bảng C nữ: Thái Bình, Hóa chất Đức Giang lào cai, Ngân hàng Công thương, Thanh Hóa, Thái Nguyên; Bảng D nữ: Ninh Bình, Bắc Ninh, Binh chủng Thông tin, Hưng Yên, TPHCM; Bảng E nữ: VTV Bình Điền Long An, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Hà Nội.