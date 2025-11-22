Điều đặc biệt xảy ra tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển nam thế giới 2025

Trận bán kết thứ 2 của Giải vô địch bóng chuyền bãi biển FIVB nam thế giới tại Adelaide (Australia) vào thứ Bảy, sẽ tái hiện trận chung kết Olympic Paris 2024 năm ngoái, giữa David Ahman và Jonatan Hellvig của Thụy Điển đối đầu Nils Ehlers và Clemens Wickler của Đức. Điều đáng nói hơn là vẫn còn một cặp vận động viên người Thuỵ Điển khác cũng đang tranh vé vào chung kết.

David Ahman và Jonatan Hellvig của Thụy Điển đánh bại Nils Ehlers và Clemens Wickler của Đức tại chung kết Olympic Paris 2024.

Trong 2 trận tứ kết nam gần nhất tại Australia vào thứ Sáu, cặp đôi Thụy Điển, Ahman - Hellvig đã vượt qua cặp đôi rất mạnh của Brazil, Evandro Oliveira - Arthur Mariano Lanci. Trong khi cặp đôi người Đức, Ehlers - Wickler đã hạ bệ nhà đương kim vô địch thế giới Ondrej Perusic - David Schweiner của Cộng hòa Séc. Trước đó, trận bán kết đầu tiên được xác định giữa Jacob Holting Nilsson - Elmer Andersson, một đôi người Thụy Điển, đối đầu Teo Rotar - Arnaud Gauthier-Rat của Pháp.

“Thật không thể tin được khi có 2 đội Thụy Điển lọt vào bán kết một giải vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới! Chúng tôi chỉ quen trượt tuyết ở Thụy Điển, nên tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra”, Ahman chia sẻ với Volleyball World sau chiến thắng ở tứ kết. Trong khi Hellvig nói thêm: “Cảm giác thật tuyệt vời khi giành được những pha cản phá cuối cùng trong trận đấu. Tôi cảm thấy mình đã rất gần với chiến thắng trong suốt trận đấu, nhưng tôi không thể chạm tay vào bóng, nhưng thật tuyệt khi giành được những pha cản phá cuối cùng đó”.

Tân điểm của ngày thứ Bảy chắc chắn là trận bán kết thứ 2 diễn ra muộn giữa Ahman - Hellvig đấu Ehlers - Wickler. Đây là một màn thư hùng đỉnh cao và nhiều duyên nợ, với 14 lần gặp nhau tại các giải đấu quốc tế trước đây, trong đó Ahman - Hellvig đã thắng… 13 trong số đó. Sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết Olympic Paris 2024 với tỷ số 2-0, cặp đôi đến từ Bắc Âu này cũng đã thắng áp đảo trong lần gặp nhau duy nhất của họ trong mùa giải này, tại tứ kết Giải vô địch bóng chuyền châu Âu vào tháng 8 tại Duesseldorf.

Lần duy nhất Ehlers - Wickler đánh bại bộ đôi người Thụy Điển là tại giải Tepic Elite16 năm 2023 thuộc khuôn khổ Giải bóng chuyền bãi biển chuyên nghiệp thế giới.

HUY KHÔI