Declan Rice và Moises Caicedo trong cuộc chiến của sự thật

Declan Rice thừa nhận anh đã bình chọn cho Moises Caicedo trong Đội hình tiêu biểu của năm do PFA bình chọn mùa trước. Bây giờ, anh đối mặt với Moises Caicedo trong trận chiến ở ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Declan Rice (trái, Arsenal) và Moises Caisedo (Chelsea)

Arsenal hiện đang là đội bóng đáng xem nhất tại Ngoại hạng Anh và châu Âu, liên tục hủy diệt các đối thủ cản đường. Nạn nhân mới nhất của đội bóng Mikel Arteta là Bayern Munich ở Champions League khi các bàn thắng của Jurrien Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli đã mang về chiến thắng 3-1 cho Arsenal.

Trở lại Premier League, Arsenal sẽ đến Stamford Bridge để đối đầu với đối thủ cùng thành phố London, Chelsea - đội hiện đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trận đấu này là cơ hội để nới rộng khoảng cách ở nhóm dẫn đầu, mặc dù đội chủ nhà Chelsea sẽ coi đây là cơ hội để họ bứt phá trong cuộc đua vô địch mùa này.

Một số cuộc đối đầu then chốt có thể quyết định kết quả, nhưng có một cặp đấu đặc biệt nổi bật: Cuộc đọ sức giữa Rice và Caicedo - hai trong số những thương vụ chuyển nhượng được mong đợi nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh gần đây - chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

Với mức phí chuyển nhượng khổng lồ, cả hai tiền vệ đều đã thể hiện rất xuất sắc, tạo tiền đề cho một cuộc đối đầu hấp dẫn. Mong chờ trận đấu, Rice đã chia sẻ về cuộc đọ sức sắp tới trên CBS Sports, nơi anh tiết lộ sự ngưỡng mộ của mình dành cho Caicedo. Anh nói: "Tôi rất tôn trọng Moises Caicedo. Năm ngoái tôi đã bình chọn anh ấy vào Đội hình tiêu biểu của năm của PFA. Tôi nghĩ anh ấy thật xuất sắc. Có rất nhiều sự so sánh, nhưng chúng tôi chơi ở những vị trí khác nhau".

Việc Rice bình chọn Caicedo vào Đội hình tiêu biểu của năm của PFA mùa trước cho thấy anh ấy đánh giá cao anh ấy như thế nào. Tiền vệ này tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ, với khả năng pressing tầm cao và giành lại bóng là một yếu tố then chốt trong lối chơi của Chelsea.

Điều này mở ra một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đội, với người chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi này có thể sẽ quyết định kết quả trận đấu. Rice sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo anh giành chiến thắng, sau khi giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho màn trình diễn của mình trước Bayern Munich.

Đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng cho Arsenal, xét đến phong độ của Chelsea, cũng như việc họ vẫn còn thiếu vắng các cầu thủ do chấn thương. Pháo thủ vẫn không có một tiền đạo chủ lực, ngoài Gabriel Magalhaes, trong khi Leandro Trossard là một nỗi lo mới về chấn thương sau trận đấu tối thứ Tư.

Arteta, hoàn toàn nhận thức được thử thách phía trước, đã chia sẻ suy nghĩ của mình với giới truyền thông sau chiến thắng trước Bayern Munich. Ông nói: "Chúng tôi biết. Bạn chỉ cần xem trận đấu mà họ đã chơi với Barcelona hôm qua để hiểu Chelsea khó khăn và mạnh mẽ như thế nào, và họ là một đội bóng mạnh như thế nào. Vì vậy, chúng tôi biết ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị và chúng tôi sẽ bắt đầu từ đó".

HOÀNG HÀ