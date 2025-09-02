Dấu ấn nổi bật của thể thao Việt Nam qua 80 năm

Thể thao Việt Nam có những đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của nước nhà xuyên suốt 80 năm qua và để lại không ít dấu ấn đáng nhớ.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic. Ảnh: CỤC TDTT VIỆT NAM

Tấm HCV của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic năm 2016 là thành tích cao nhất của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế tới thời điểm này. Tại Rio de Janeiro (Brazil) khi đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCV, 1 HCB để trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV tại Olympic. Trong đó, thành tích thi đấu chung kết 10m súng ngắn hơi nam của Hoàng Xuân Vinh (giành HCV) được công nhận là kỷ lục Olympic. Để đạt thành công này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng chuyên môn và trải qua nhiều giải đấu tích lũy kinh nghiệm trước khi tham dự Olympic năm 2016.

Tuy nhiên, kết quả kỷ lục thế giới đầu tiên của 1 VĐV Việt Nam trên đấu trường thế giới được ghi nhận về thành tích thi đấu của xạ thủ Trần Oanh. Tháng 7-1962, xạ thủ Trần Oanh đã tham dự giải bắn súng quân đội các nước XHCN và giành vị trí số 1 nội dung súng ngắn ổ quay nam với thành tích 587. Kết quả đã vượt kỷ lục thế giới khi đó là 586 điểm. Hiện tại, tên của xạ thủ Trần Oanh đã được đặt tên cho trường bắn súng tại Thanh Hóa.

Trước khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 2 huy chương tại Olympic năm 2016, thể thao Việt Nam đã có dấu ấn tại Olympic năm 2000 với tấm HCB đầu tiên của võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân.

Nữ võ sĩ Trần Hiếu Ngân giành ngôi á quân hạng cân 57kg nữ sau khi thua đối thủ Jung Jae-euna (Hàn Quốc) ở chung kết. Dù vậy, thành tích mang lại sự tự tin cho thể thao Việt Nam để tiếp tục giành thêm các cột mốc thành tích ở những kỳ Olympic tiếp theo. Tới kỳ Olympic năm 2008, thể thao Việt Nam giành 1 HCB môn cử tạ (lực sĩ Hoàng Anh Tuấn) và 1 HCĐ môn cử tạ tại Olympic năm 2012 (lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn).

Trần Quang Hạ đã giành HCV tại ASIAD năm 1994 cho thể thao Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thể thao Việt Nam đã giành được nhiều vinh quang trên đấu trường ASIAD. Trong đó, tấm HCV của võ sĩ taekwondo Trần Quang Hạ tại hạng cân 58kg nam ASIAD năm 1994 là HCV đầu tiên của thể thao nước nhà trên đấu trường Đại hội thể thao châu Á. Sau thành tích trên, thể thao Việt Nam liên tiếp giành HCV các kỳ ASIAD đã tổ chức tới nay. Kỳ ASIAD 18 năm 2018 tại Indonesia ghi nhận thế thao Việt Nam đạt thành tích nổi bật nhất với 5 tấm HCV trong các môn điền kinh, đua thuyền và pencak silat.

Thể thao Việt Nam đã là chủ nhà SEA Games 22 năm 2003.

Thế thao Việt Nam đã có dấu ấn quan trọng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) khi có 3 lần dẫn đầu trên bảng tổng sắp thành tích. Lần đầu tiên, thể thao Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà với thành tích 158 HCV, 97 HCB, 91 HCĐ. Đại hội trên đánh dấu sự kiện lịch sử lần tiên Việt Nam làm chủ nhà của 1 kỳ SEA Games, qua đó khẳng định chúng ta đủ năng lực tổ chức Đại hội thể thao quốc tế có tầm cỡ. Tiếp đó, Việt Nam lần thứ 2 tổ chức thành công SEA Games khi là chủ nhà SEA Games 31 năm 2022 tại Hà Nội. Đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với kết quả 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ.

Thể thao Việt Nam tiếp tục đứng nhất toàn đoàn tại SEA Games 32 năm 2023 với thành tích 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ. Về thành tích HCV SEA Games, dấu ấn đầu tiên mà thể thao Việt Nam ghi nhận khi chúng ta trở lại hội nhập các giải thể thao và đấu trường quốc tế thuộc về xạ thủ Ngô Ngân Hà tại SEA Games 15 năm 1989. Bà đã giành 1 HCV cá nhân đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games này ở nội dung súng trường nữ và 1 HCV đồng đội nữ.

Bóng đá nữ Việt Nam có các dấu ấn quan trọng về thành tích. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2023, thể thao Việt Nam làm nên cột mốc lịch sử với suất chính thức dự Giải bóng đá nữ vô địch thế giới – FIFA Women World Cup. Đây là lần đầu tiên 1 đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thi đấu chính thức tại giải bóng đá quan trọng của thế giới.

Thể thao Việt Nam đã đánh dấu sự kiện lần đầu tiên tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ nhất năm 1985. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, đánh giá sự đầu tư, phát triển của thể thao nước nhà qua mỗi giai đoạn. Đến nay, Đại hội được đổi tên là Đại hội thể thao toàn quốc, được diễn ra 9 kỳ liên tiếp. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra năm 2026 tại TPHCM.

MINH CHIẾN