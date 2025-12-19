Dấu ấn lịch sử của futsal nữ Việt Nam

Ngày 18-12, trở thành cột mốc vàng của futsal Việt Nam khi đội tuyển nữ lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang SEA Games. Sau 5 lần lỡ hẹn ở trận chung kết, các cô gái Việt Nam đã biến khát vọng thành hiện thực bằng chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục trước Indonesia.

Trận chung kết diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Thái Lan, “ngọn núi” từng nhiều lần chặn bước Việt Nam, bất ngờ dừng chân ở bán kết. Nắm bắt cơ hội, tuyển futsal nữ Việt Nam nhập cuộc với tinh thần rực lửa, tạo sức ép liên tục về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Cục diện trận đấu đã được định đoạt ở hiệp 1 khi đội Việt Nam dẫn trước 4-0 nhờ công của Thanh Ngân (2 bàn), Thùy Trang, K’Thủa. Sang hiệp 2, đội Việt Nam còn ghi thêm một bàn thắng do công của Nguyệt Vi.

Chiến thắng này không chỉ đem về tấm huy chương vàng mà còn khẳng định vị thế của futsal nữ Việt Nam ở đấu trường khu vực, một dấu ấn lịch sử được viết bằng bản lĩnh, khát vọng và niềm tự hào.

Cùng ngày, tin vui liên tiếp đến với đoàn thể thao Việt Nam từ môn vật với 4 HCV, gồm: Đỗ Ngọc Linh (hạng 50kg); Nguyễn Thị Mỹ Linh (hạng 53kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng 57kg) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (hạng 62kg). Đáng chú ý, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh là 3 chị em ruột và đây cũng là lần đầu tiên thể thao Việt Nam có 3 chị em ruột cùng góp mặt tại một kỳ SEA Games.

Nhập cuộc, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh không mấy khó khăn khi toàn thắng cả 4 trận trước các đối thủ lần lượt là Thái Lan, Lào, Indonesia và Philippines bằng một phong cách chơi đĩnh đạc. Cô chị thứ 2 là Nguyễn Thị Mỹ Trang cũng không hề kém cạnh khi thắng 3 tuyển thủ của Thái Lan, Indonesia và Myanmar.

Người em là Nguyễn Thị Mỹ Linh mới lần đầu đến SEA Games, nhưng khiến giới chuyên môn lẫn giới mộ điệu kinh ngạc khi thắng người đẹp nhà vô địch SEA Games 32 Mutiara Ayuningtyas (Indonesia) với tỷ số 4-0. Sau đó, Mỹ Linh lần lượt vượt qua các đối thủ từ Myanmar, Philippines và Thái Lan với chiến thắng cực kỳ ấn tượng 4-0, xuất sắc giành ngôi vô địch.

Đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam đã bước vào cuộc tranh tài đầy thử thách ở nội dung duathlon (chạy bộ, đạp xe, chạy bộ). Ở phần thi tiếp sức đồng đội nam, 3 tuyển thủ Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản xuất phát đầy tự tin, bám sát chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra, mang về HCV. Chiến thắng này càng thêm ý nghĩa khi đánh dấu 3 kỳ SEA Games liên tiếp (31, 32, 33), đoàn Việt Nam đều giữ vững ngôi vương ở môn duathlon.

Nếu ở 2 kỳ trước, Phạm Tiến Sản tỏa sáng với HCV cá nhân, lần này, cả đội tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam cùng nhau viết tiếp trang vàng lịch sử với HCV nội dung tiếp sức đồng đội nam.

Cuối ngày, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thua ngược nhà đương kim vô địch Indonesia 2-3 ở trận bán kết, vì chơi phập phù và không duy trì được tinh thần máu lửa tốt nhất giống như trong 2 ván đầu tiên.

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)