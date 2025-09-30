Man United đang xem xét Xavi Hernandez như một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thuyền trưởng, và cựu HLV Barcelona sẵn sàng gia nhập ngay lập tức khi nhiệm kỳ của Ruben Amorim đang bị xem xét kỹ lưỡng hơn.

Cựu HLV Barca, Xavi cân nhắc chiếc ghế HLV trưởng Man United

Ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Xavi Hernandez có thể sẽ tiếp quản Manchester United khi áp lực lên HLV hiện tại Ruben Amorim ngày càng gia tăng. Sau thất bại 1-3 gần đây của Man United trước Brentford, các báo cáo cho thấy ban lãnh đạo CLB đang tìm kiếm các phương án thay thế để ứng phó với khởi đầu mùa giải kém cỏi và vị trí hiện tại là thứ 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

HLV người Tây Ban Nha được kính trọng, người đã nghỉ ngơi sau khi rời Barcelona, ​​được cho là sẵn sàng gia nhập United ngay lập tức, ngay cả khi không được thi đấu ở châu Âu. Theo Fabrizio Romano, ông trùm tin chuyển nhượng người Italy, Xavi đã nghiên cứu kỹ lưỡng về Ngoại hạng Anh và cảm thấy sẵn sàng đón nhận thử thách tại Old Trafford.

Xavi từng được nhắc đến trong số những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí huấn luyện viên trưởng tại United mùa trước, nhưng cựu huấn luyện viên Barcelona đã chọn nghỉ ngơi thay vì chấp nhận lời đề nghị giữa mùa giải.

Trong khi người hâm mộ Man United ngày càng lo lắng về hướng đi của đội bóng dưới thời Amorim, các nguồn tin cho biết đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe vẫn tiếp tục ủng hộ, cho Amorim thêm thời gian để xoay chuyển tình thế.

HOÀNG HÀ