Cựu cầu thủ Hồ Văn Lợi qua đời ở tuổi 55

Rạng sáng 12-11, giới bóng đá Việt Nam bàng hoàng trước thông tin cựu cầu thủ đội Cảng Sài Gòn, Hồ Văn Lợi đã qua đời ở tuổi 55 sau cơn bạo bệnh.

Hồ Văn Lợi trở bệnh cách đây mấy hôm và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu, người anh trai của cựu tiền vệ này, đồng thời cũng là cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, anh Hồ Văn Tam cho biết tiên lượng sức khỏe lần này của Lợi là rất xấu. Các cựu cầu thủ đội Cảng Sài Gòn đã tổ chức trận đấu giao hữu trên sân Tao Đàn vào ngày 10-11 nhằm quyên góp, động viên đồng đội mình qua cơn nguy kịch, nhưng rồi mọi chuyện đã không còn kịp.

Hồ Văn Lợi sinh năm 1970, một trong những học trò xuất sắc của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang. Trận đầu tiên của Văn Lợi trong màu áo đội Cảng Sài Gòn vào năm 1991 ở trận Cảng Sài Gòn gặp CLB Quân đội, anh đã chào sân bằng 1 bàn thắng cho đội nhà.

z5116946417708_2523c8be6e54be1b2960afbd4a9c2296.jpg
Hồ Văn Lợi trong lần nhập viện cấp cứu vào năm 2024

Vào thập niên 1990, bộ ba Văn Lợi – Hoàng Bửu – Quan Huy đã góp phần giúp Cảng Sài Gòn có được hàng tiền vệ mạnh trong top đầu của cả nước. Cá nhân Hồ Văn Lợi, dù là tiền vệ nhưng anh rất có duyên ghi bàn và từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League ở mùa bóng 2021-2022. Ngoài ra, anh cùng đội Cảng Sài Gòn 3 lần đăng quang ngôi VĐQG và V-League sau này vào các mùa giải 1993-1994, 1997 và 2021-2022.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Văn Lợi từng 3 lần được gọi tập trung đội tuyển quốc gia dưới thời các HLV Murphy, Riedl và Calisto, nhưng tiếc là anh không có duyên ở những giải đấu chính thức. Những thể hiện của anh ở trong và ngoài sân cỏ đã tạo sự thương mến với các đồng đội, cổ động viên đội Cảng Sài Gòn, họ thường gọi anh với cái tên thân thuộc “Tiếu Già”.

Đội Cảng Sài Gòn Hồ Văn Lợi Quan Huy CLB Quân đội Sân Tao Đàn Hoàng Bửu Văn Lợi Phạm Huỳnh Tam Lang Cảng Sài Gòn Có duyên ghi bàn

