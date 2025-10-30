Cúp Liên đoàn Anh: Liverpool đang lao dốc không phanh

Liverpool đã tung ra sân một đội hình yếu ớt và phải nhận hình phạt đích đáng trong trận thua 0-3 trước Crystal Palace tại Cúp Liên đoàn vào thứ Tư. Trong khi Arsenal, Man.City, Chelsea và Newcastle đều thắng để ghi danh vào tứ kết.

Liverpool chia tay Cúp Liên đoàn khi thua 0-3 trước Crystal Palace tại Anfield.

Ismaila Sarr đã ghi 2 bàn trong hiệp một tại Anfield, và Yeremy Pino ghi thêm bàn thắng nữa cho Crystal Palace, qua đó khiến Liverpool phải nhận thất bại thứ 6 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sau 4 trận thua liên tiếp trong hành trình bảo vệ danh hiệu Ngoại hạng Anh, Liverpool hiện đã bị loại khỏi cúp quốc nội đầu tiên, khởi đầu mùa giải kém cỏi bất ngờ đối với một CLB đã chi gần nửa tỷ bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trận thua mới nhất này ít nhất có thể được giải thích bởi việc HLV Arne Slot đã cho hầu hết các cầu thủ chủ chốt của mình nghỉ ngơi - như Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Cody Gakpo và Alexander Isak - và thậm chí không cho họ ngồi dự bị. Một đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ trẻ đã bị Sarr xé toạc, người đã ghi bàn ở các phút 41 và 45. Amara Nallo, một hậu vệ 18 tuổi, vào sân thay người ở phút 67 cho Liverpool và bị đuổi khỏi sân 12 phút sau đó vì phạm lỗi khi là hậu vệ cuối cùng. Trong lần ra sân duy nhất khác cho Quỷ đỏ - tại Champions League hồi tháng 1 - Nallo cũng nhận thẻ đỏ 4 phút sau khi vào sân. Pino ghi bàn thắng thứ 3 cho Palace ở phút 88.

“Áp lực có thể tăng lên một chút nhưng không quá nhiều vì nó đã rất lớn”, Slot, người có 3 trận đấu tiếp theo với Aston Villa, Real Madrid và Man.City bắt đầu từ thứ Bảy, cho biết. “Mọi người đều có thể có ý kiến ​​riêng về việc lựa chọn đội hình, nhưng với đội hình hiện tại - có lẽ khoảng 15, 16 cầu thủ đội một có thể ra sân - thì đây là lựa chọn của tôi”.

Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Arsenal đá chính ở tuổi 15 và 302 ngày trong chiến thắng Brighton 2-0.

Ở các diễn biến khác. Max Dowman đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Arsenal ra sân ngay từ đầu, ở tuổi 15 và 302 ngày, trong chiến thắng 2-0 của đội trước Brighton. Đội đầu bảng cũng đã chơi với một đội hình yếu hơn nhưng điều đó không ảnh hưởng đến họ, với Ethan Nwaneri và Bukayo Saka - vào sân thay Dowman - đã ghi bàn. Đối thủ tại tứ kết của Arsenal, đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, sẽ là đội khách Crystal Palace.

Man.City đã lội ngược dòng để đánh bại đội hạng nhì Swansea với tỷ số 3-1, nhờ các bàn thắng của Jeremy Doku, Omar Marmoush và Rayan Cherki. Tiền đạo Erling Haaland của Man.City được nghỉ ngơi hoàn toàn, thậm chí không được vào sân từ ghế dự bị. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ chơi trên sân nhà ở tứ kết tiếp đón Brentford.

Chelsea đã giành chiến thắng 4-3 trước Wolves trong một trận đấu đầy kịch tính tại Molineux, với thẻ đỏ thứ 5 trong mùa giải này dành cho đội bóng thiếu kỷ luật của HLV Enzo Maresca. Chelsea dẫn trước 3-0 trước khi hiệp một kết thúc nhờ các bàn thắng của Andrey Santos, Tyrique George và Estevao, nhưng Wolves đã đáp trả bằng 2 bàn thắng của Tolu Arokodare và David Moller Wolfe. Liam Delap, người vừa trở lại sau chấn thương, đã bị đuổi khỏi sân ở phút 86 vì nhận 2 thẻ vàng, nhưng rất may Jamie Gittens đã nâng tỷ số lên 4-2. Wolfe tiếp tục ghi bàn cho Wolves, đội bóng đang xếp cuối bảng Ngoại hạng Anh, trong thời gian bù giờ. Chelsea sẽ chơi trên sân khách ở vòng đấu 8 đội mạnh nhất trên sân đội hạng ba Cardiff City.

Bàn thắng đầu tiên của Newcastle vào lưới Tottenham - một cú đánh đầu của Fabian Schar từ một quả phạt góc - đã gây tranh cãi, với pha bóng cố định được thực hiện ngay khi hậu vệ Djed Spence của Spurs vừa đứng dậy sau khi xỏ giày trở lại. Những lời phản đối của Tottenham với trọng tài đã bị bỏ qua, và Nick Woltemade ghi thêm bàn thắng thứ 2 bằng cú đánh đầu từ đường tạt bóng, vượt qua thủ môn Antonin Kinsky. Newcastle tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu bằng trận tiếp đón Fulham

Bốc thăm tứ kết

Arsenal - Crystal Palace

Cardiff - Chelsea

Man.City - Brentford

Newcastle - Fulham

VIỆT TÙNG