Cú sốc cho đương kim Quả bóng vàng nữ Aitana Bonmati

Chủ nhân 3 Quả bóng vàng liên tiếp Aitana Bonmati “bị gãy xương mác” trong buổi tập cuối tuần này.

Bonmati, 27 tuổi, hiện sẽ trở lại CLB của mình là Barcelona để tiến hành kiểm tra thêm, từ đó xác định thời gian cô sẽ phải ngồi ngoài. Một nguồn tin nói với ESPN rằng nếu không cần phẫu thuật, cô có thể trở lại trong vòng 2 tháng, nhưng nếu cần phẫu thuật, thời gian có thể phải lâu hơn rất nhiều.

Tin tức này được đưa ra chỉ 2 ngày trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Tây Ban Nha và Đức tại sân vận động Metropolitano, nơi La Roja đang nỗ lực bảo vệ chức vô địch UEFA Nations League. Trận lượt đi hôm thứ Sáu tại Đức đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Nhà vô địch thế giới hiện cũng không có sự phục vụ của tiền vệ Patri Guijarro, người cũng đang bị chấn thương, khiến HLV Sonia Bermudez đáng rất đau đầu tìm giải pháp ở khu vực giữa sân.

Vào cuối tháng 9, Bonmati đi vào lịch sử khi giành Quả bóng vàng nữ thứ 3 liên tiếp. Bonmati cùng với Michel Platini (1983-1985) và Lionel Messi (2009-2012) trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử bóng đá đạt được điều này. Riêng ở hạng mục nữ, bắt đầu được trao từ năm 2018, Bonmati là người đầu tiên 3 lần chiến thắng Quả bóng vàng - vượt qua đồng đội Alexia Putellas, người 2 năm liền thắng giải 2021 và 2022 - sau khi giành được mọi danh hiệu cấp CLB với Barcelona, ​​dẫn dắt đội giành ‘cú ăn ba’ quốc nội mùa giải trước.

Mùa giải này, trong 15 lần ra sân cho CLB trên mọi đấu trường, Bonmati đã ghi được 6 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo.

