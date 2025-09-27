Crystal Palace sẽ chặn đứng mạch thắng của Liverpool

HLV Oliver Glasner của Crystal Palace tuyên bố đội bóng của ông luôn vào trận với tâm lý chiến thắng, dù đối thủ là nhà đương kim vô địch Liverpool vẫn còn đang toàn thắng ở mùa giải mới Ngoại hạng Anh.

Crystal Palace tính ra là đội duy nhất đánh bại được Liverpool ở mùa này khi giành Siêu cúp Anh.

Hai đội bóng vẫn chưa thua trận nào ở Ngoại hạng Anh mùa giải này sẽ đối đầu tại Selhurst Park vào thứ Bảy. Liverpool đã thắng cả 5 trận cho đến nay, gần đây nhất là chiến thắng 2-1 trước Everton trong trận derby Merseyside. Trong khi đó, Crystal Palace đã giành được 9 điểm và đánh bại West Ham 2-1 ở lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, Crystal Palace đã bất bại trong 17 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 2 trong số đó là trước… Liverpool - bao gồm giành chiến thắng trên chấm luân lưu trong trận tranh Siêu cúp Anh tại Wembley vài tháng trước, sau khi hòa nhau 2-2.

HLV Glasner tuyên bố: “Thật lòng là tôi không quan tâm đến thành tích bất bại này. Trở lại năm ngoái, chúng tôi đã có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử Crystal Palace tại Premier League - và cuối cùng, chúng tôi đã có thành tích điểm số tuyệt vời, tham dự cúp châu Âu! Vì vậy, tôi không quan tâm đến thành tích đã qua. Tất nhiên, có thành tích tốt luôn tốt hơn là ngược lại. Nhưng tất nhiên, tôi đã nói với các cầu thủ rằng chiến lược không phải là giữ vững thành tích bất bại. Chiến lược là giành chiến thắng”.

“Nếu kết quả hòa vào cuối trận, chúng tôi phải chấp nhận. Nhưng chúng tôi luôn muốn điều tốt nhất, và điều tốt nhất là giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được điều đó. Nhưng tất nhiên, tôi biết có một đối thủ cố gắng tránh điều này, và đó là lý do tại sao bóng đá lại thú vị đến vậy”.

HLV Oliver Glasner tuyên bố Crystal Palace vào trận với tâm lý chiến thắng trước Liverpool.

Liverpool đã phải chiến đấu để giành chiến thắng 1-0 khi họ đến làm khách tại tại Selhurst Park trên đường đến chức vô địch Premier League mùa giải trước. Năm nay, đặc biệt sau khi tăng cường nhân sự mạnh mẽ Alexander Isak với mức phí kỷ lục của Anh là 125 triệu bảng và Florian Wirtz với giá 100 triệu bảng, cùng với khởi đầu toàn thắng, Lữ đoàn đỏ rõ ràng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Glasner cũng thừa nhận Liverpool đang có nhiều cách để giành chiến thắng.

Ông nói thêm: “Đây là một đội bóng có rất nhiều cầu thủ xuất sắc và một HLV tuyệt vời. Tôi rất kính trọng Arne Slot, người đã đến Premier League mùa giải đầu tiên và giành chức vô địch. Họ muốn tấn công từ khoảng trống, với Alexander Isak, với Dominik Szoboszlai, với Alexis Mac Allister, tất cả những cầu thủ này đều hiểu rõ không gian. Và nếu không có khoảng trống, họ vẫn có những cầu thủ 1 đấu 1 tuyệt vời ở cánh, với Mo Salah, với Cody Gakpo. Và họ cũng đang làm rất tốt trong các tình huống cố định, với Virgil van Dijk, người đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới Atletico Madrid ở cuối trận”.

“Mặt khác, điều Liverpool đã chứng minh, đặc biệt là trong mùa giải này, là họ luôn luôn - hơi giống với chúng tôi - họ luôn tin tưởng cho đến tiếng còi mãn cuộc rằng họ có thể giành chiến thắng. Tôi nghĩ họ có 5 hoặc 6 bàn thắng muộn để mang về chiến thắng. Và vì vậy, vâng, tôi nghĩ đó là chất lượng đội hình, cấu trúc lối chơi, và tất nhiên, mối đe dọa từ hàng tấn công tuyệt vời của họ”.

LINH SƠN