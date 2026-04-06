Công Phượng cùng các bạn sinh viên hâm nóng trước thềm UEH League 2026

Giải bóng đá sinh viên “Trường Tươi UEH League 2026” chính thức khởi động vào chiều 6-4 qua lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu. Nét đáng chú ý ở mùa giải thứ hai là có thêm giải đấu dành cho các bạn sinh viên nữ.

Công Phượng trở thành "điểm nóng" của buổi lễ

Như ở lễ bốc thăm mùa giải trước, tiền đạo thủ quân CLB Đồng Nai, Nguyễn Công Phượng đại diện CLB, nhà tài trợ góp mặt để cùng giao lưu với các bạn sinh viên và đã góp phần tạo nên nguồn cảm hứng đặc biệt cho hàng trăm sinh viên có mặt tại hội trường.

Công Phượng được xem là nhân vật đặc biệt không chỉ là ngôi sao bóng đá mà anh còn là sinh viên đang theo học chương trình CEO Program ngắn hạn tại Đại học Kinh tế TPHCM (UEH). Những hoạt động năng nổ của Công Phượng trong thời gian qua đang giúp anh trở thành cầu nối giữa bóng đá chuyên nghiệp và môi trường thể thao học đường.

Tham dự UEH League 2026 có sự góp mặt của 18 đội nam và nữ với tổng cộng 77 trận đấu, kéo dài suốt 8 tháng. Giải lần này đánh dấu giai đoạn mới khi lần đầu tiên đưa bóng đá nữ vào hệ thống thi đấu chính thức và đã thu hút 8 đội nữ tham gia.

Chia sẻ tại buổi lễ bốc thăm và giới thiệu mùa giải mới, PGS.TS. Bùi Quang Hùng – Phó Giám đốc phụ trách Đại học Kinh tế TPHCM cho biết: "UEH League 2026 không chỉ là một giải đấu thể thao, mà là mô hình kết nối giữa giáo dục đại học thể thao chuyên nghiệp – doanh nghiệp. Thông qua đó, UEH hướng đến kiến tạo môi trường giáo dục toàn diện, nơi sinh viên phát triển đồng thời trí tuệ, thể chất và năng lực hội nhập.

Ban tổ chức giải cùng đại diện nhà tài trợ chụp hình lưu niệm

UEH League từng bước khẳng định vai trò như một mô hình kết nối đa giá trị, góp phần lan tỏa tinh thần "Kết nối vì một cộng đồng phát triển bền vững", đồng thời xây dựng hình ảnh giải đấu như một biểu tượng của sự gắn kết, năng động và không ngừng vươn lên của sinh viên UEH.

Hơn cả một sân chơi nâng cao sức khỏe, UEH League mong muốn lan tỏa ý chí nỗ lực mạnh mẽ, quyết tâm, khao khát vươn tới những mục tiêu lớn lao đến những thế hệ trẻ. Từ đó, kiến tạo một cộng đồng năng nổ, đoàn kết, sáng tạo và phát triển, nơi mà mỗi cá nhân được thỏa lòng đam mê và tự hào".

Giải sẽ chính thức khai mạc vào ngày 11-4, thi đấu vào các ngày cuối tuần và bế mạc vào ngày 22-11. Các đội thi đấu theo thể thức đá vòng tròn 1 lượt. Ở giải nam, sau khi kết thúc vòng loại, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu bán kết theo mã số đội xếp thứ nhất gặp đội xếp thứ tư, đội xếp thứ nhì gặp đội xếp thứ ba. Hai đội thắng vào tranh chung kết. Ở giải nữ, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng chung cuộc.

QUỐC CƯỜNG