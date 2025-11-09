Công an TPHCM – Ninh Bình 3-4: Đội khách kéo dài kỷ lục

Thủ môn Văn Lâm có trận đấu vất vả khi lần đầu tiên từ đầu giải phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG.

Các cầu thủ chủ nhà vốn lên tinh thần sau khi giành 3 điểm trước Đà Nẵng trên sân khách ở vòng đấu trước đã hạ quyết tâm cao để giành tiếp 3 điểm trước Ninh Bình ở vòng 11, điều đó cũng đồng nghĩa cắt đứt chuỗi trận bất bại của đội khách. HLV Lê Huỳnh Đức đã tung lực lượng mạnh nhất vào đội hình xuất phát nhằm hy vọng cụ thể mục tiêu trên.

Tiến Linh hoạt động khá rộng trên hàng công, vừa lĩnh xướng hệ thống săn bàn của đội chủ nhà và hỗ trợ phong tỏa tầm hoạt động của Hoàng Đức, Quả bóng Bạc Việt Nam 2024 cũng đang là “linh hồn” của hàng công Ninh Bình ở mùa này. Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao ngay từ đầu. Ngay ở phút thứ 5, Ninh Bình đã có bàn thắng mở tỷ số từ pha phối hợp đá phạt góc được Hải Đức kết thúc cận thành. Thủ môn Lê Giang nỗ lực cản bóng nhưng bất thành khi bóng đã qua vạch ngang khung thành.

Bàn thắng sớm cũng mở đầu cho “cơn mưa” bàn thắng sau đó, từ những vất vả của hai hàng phòng ngự cũng như khả năng tận dụng tốt cơ hội của các tiền đạo đôi bên. Phút thứ 10, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha lập công của Việt Hoàng. Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua đầu tiên, Ninh Bình lãnh tiếp bàn thua thứ hai ở phút 17 từ pha đá bồi cận thành của Williams, bóng chạm xà ngang vào lưới.

Ở bên kia sân, Lê Giang cùng hàng thủ đội chủ nhà cũng có trận đấu chật vật không kém từ sức mạnh của hàng công đội khách trong trận đấu cởi mở của hai đội ngay từ đầu.

Cơn “ác mộng” tiếp tục đến với hàng phòng ngự đội khách vào phút bù giờ của hiệp đầu từ pha lập công của Đức Phú khi đá nối thành bàn từ đường chuyền của Makrillos. Nhưng trước khi hiệp đầu khép lại, Hoàng Đức thắp lại hy vọng cho Ninh Bình với bàn rút ngắn tỷ số 2-3. Hiệp 1 khép lại với việc đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức dẫn cách biệt 3-2, tỷ số được xem là bất ngờ khi Ninh Bình sở hữu hàng phòng ngự gồm nhiều gương mặt kỳ cựu, trong đó có thủ môn Văn Lâm.

Sang hiệp 2 thế trận đảo chiều, Ninh Bình dâng cao đội hình tấn công và hệ thống phòng ngự của đội Công an TPHCM liên tục gặp sức ép và sớm nhận bàn thua thứ 3 vào phút 47 từ pha lập công của Gustavo. Đội khách càng đá càng hay và quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Ninh Bình kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 11

Phút 80, xà ngang cứu thua cho Công an TPHCM từ pha đá phạt của Hoàng Đức. Đến phút 89, may mắn đã không thuộc về đội chủ nhà nữa, từ đường chuyền ngang của Geovanne, bóng trúng ngực Quang Hùng vào lưới giúp đội khách ghi bàn thắng thứ 4, cũng là bàn ấn định tỷ số 4-3.

Trận thắng giúp Ninh Bình thẳng tiến ngôi đầu với 27 điểm, đồng thời giữ mạch 11 trận bất bại từ đầu giải.

QUỐC CƯỜNG