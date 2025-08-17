Cổ động viên Brighton qua đời vì đau tim trong trận Fulham

Brighton xác nhận một cổ động viên 72 tuổi của họ đã qua đời sau khi lên cơn đau tim trong hiệp 2 của trận đấu Ngoại hạng Anh hôm thứ Bảy với Fulham.

Brighton và Fulham kết thúc hòa 1-1 trước khi được thông báo về các chết của một cổ động viên 72 tuổi.

Người đàn ông, ngồi trên khán đài phía trên khán đài phía Đông của sân vận động Amex, đã được các nhân viên y tế tại hiện trường thực hiện hô hấp nhân tạo và khử rung tim trong thời gian dài, nhưng đã qua đời sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Quả phạt đền của Matt O’Riley vào đầu hiệp hai đưa Brighton vượt lên, nhưng chủ nhà đã không thể xử lý được một quả phạt góc và Rodrigo Muniz đã ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 6.

Giám đốc điều hành của Brighton, Paul Barber cho biết: “Đây là một kết thúc vô cùng đau buồn cho trận đấu chiều nay, và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của người đàn ông đã qua đời. Mặc dù chúng tôi luôn nghĩ đến người đàn ông liên quan, nhưng chúng tôi cũng nhận thức được rằng đây là một tình huống đầy cảm xúc và đau buồn đối với nhân viên và người hâm mộ ở khu vực lân cận. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ đảm bảo những người bị ảnh hưởng được hỗ trợ đầy đủ”.

Đội an ninh của Brighton, với sự hỗ trợ của Cảnh sát Sussex và Ban tổ chức Giải Ngoại hạng Anh, đã quyết định không dừng trận đấu vì phần lớn người hâm mộ và cả hai đội đều không biết về sự cố. Việc dừng trận đấu được cho là sẽ thu hút sự chú ý đến hiện trường và có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực hồi sức, cũng như gây ra các biến chứng có thể xảy ra nếu người đàn ông phản ứng và cần được đưa đến bệnh viện nhanh chóng.

Richarlison ghi hai bàn giúp Tottenham đánh bại đội bóng mới lên hạng Burnley 3-0.

Ở những trận đấu khác của vòng đấu mở màn mùa giải mới vào Thứ Bảy. Tottenham tỏ ra sắc bén hơn nhiều khi đánh bại Burnley, đội bóng mới lên hạng, với tỷ số 3-0. Trong đó tiền đạo người Brazil, Richarlison ghi hai bàn sau các pha kiến tạo của tân binh Mohammed Kudus từ cánh phải - trong đó bàn thứ 2 là một cú sút “cắt kéo” tinh tế ở phút 60. Brennan Johnson đón đường chuyền của Pape Sarr để nâng tỷ số lên 3-0 cho nhà vô địch Europa League - đội đã thua Paris Saint-Germain hồi giữa tuần trong trận Siêu cúp châu Âu.

Tân HLV Thomas Frank của Tottenham hài lòng với khởi đầu hoàn hảo tại Bắc London: “Khởi đầu hoàn hảo hoặc khởi đầu trong mơ, có thể nói vậy! Tất cả chúng tôi đều biết mình cần phải tiếp tục nỗ lực. Hôm nay tôi sẽ tận hưởng trận đấu và hy vọng các cầu thủ, câu lạc bộ và người hâm mộ cũng sẽ tận hưởng nó vì điều đó rất quan trọng. Tôi nghĩ nhìn chung đây là một màn trình diễn tốt, không phải là màn trình diễn xuất sắc. Một màn trình diễn tốt trước một đối thủ khó nhằn. Ngoại hạng Anh không bao giờ dễ dàng…”.

Cú sốc lớn nhất chắc chắn là việc West Ham để thua đội bóng mới thăng hạng Sunderland 0-3. Tiền đạo Eliezer Mayenda và trung vệ Dan Ballard ghi bàn bằng đầu trong hiệp hai cho Sunderland, trước khi Wilson Isidor ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

LINH SƠN