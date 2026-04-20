CLB nữ TPHCM gặp Hà Nội I ở trận khai mạc Cúp Quốc gia 2026

Ngày 20-4, LĐBĐ Việt Nam đã công bố lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2026, qua đó trận khai mạc được xem là trận “siêu kinh điển” của bóng đá nữ giữa CLB nữ TPHCM và kỳ phùng địch thủ Hà Nội I vào ngày 13-5.

TPHCM (áo vàng) thắng Thái Nguyên T&T trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2025.

Theo kết quả bốc thăm trước đó, bảng A được xem là bảng “tử thần” với sự góp mặt của 3 đội hàng đầu hiện nay là TPHCM, Than KSVN và Hà Nội I. Do là đương kim vô địch nên TPHCM có lịch thi đấu thuận lợi là được nghỉ lượt trận thứ hai. Đoàn quân của HLV Kim Chi sẽ gặp Hà Nội I ở trận ra quân ngày 13-5, sau đó nghỉ lượt hai vào ngày 16-5 và gặp Than KSVN ở trận cuối vào ngày 19-5.

Thuận lợi với TPHCM là họ có nhiều ngày nghỉ hơn trước trận quyết định gặp Than KSVN, đối thủ vốn "kỵ-giơ" với các nhà đương kim vô địch.

Tại bảng B, Thái Nguyên T&T cũng có lịch thuận lợi như TPHCM I là được nghỉ lượt trận thứ hai. Bích Thùy cùng các đồng đội gặp Hà Nội II ở trận ra quân vào ngày 15-3, sau đó nghỉ lượt trận thứ hai ngày 16-5 và và gặp Phong Phú Hà Nam vào ngày 19-5.

Tham dự giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 có sự tham dự của 6 đội, được chia vào hai bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội đứng hạng ba mỗi bảng tranh hạng 5 chung cuộc. Hai đội đứng nhất nhì vào đá chéo ở vòng bán kết, hai đội thắng sẽ tranh chung kết, hai đội thua tranh hạng ba.

QUỐC CƯỜNG