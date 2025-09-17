CLB Đồng Nai và CLB Bắc Ninh nhận tin kém vui

Trước thềm giải hạng Nhất 2025-2026 nhập cuộc, các đội đặt mục tiêu thăng hạng ở giải hạng Nhất nhận tin dữ khi số đội thăng hạng bị thu hẹp lại còn 1,5 như mùa rồi.

Bình Phước dừng bước giấc mơ thăng hạng khi để thua Đà Nẵng trong trận tranh play-off mùa bóng 2024-2025.

Giải hạng Nhất chỉ còn 12 đội sau khi câu lạc bộ Hòa Bình bất ngờ xin rút lui không tham dự vào giờ chót, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và công ty VFF đã buộc phải thay đổi quy định về suất lên, xuống hạng ở V-League và hạng Nhất Quốc gia 2025-2026 nhằm phù hợp với chất lượng và sự tranh đua.

Qua đó, tại V-League 2025-2026, số suất xuống hạng sẽ được điều chỉnh thành 1,5 suất. Điều này có nghĩa là đội xếp cuối bảng sẽ phải xuống hạng trực tiếp, trong khi đội xếp áp chót sẽ tham gia trận play-off tranh vé trụ hạng với một đại diện đến từ giải hạng Nhất Quốc gia.

Điều chỉnh trên hẳn đem lại niềm vui cho nhiều đội V-League khi nếu đứng hạng áp chót chung cuộc vẫn còn hy vọng qua trận tranh play-off. Ngược lại sẽ... gieo sầu lên các đội mạnh ở giải hạng Nhất khi đội giành ngôi Á quân chung cuộc chưa an tâm thăng hạng. Đó cũng là kinh nghiệm mà Bình Phước vấp phải khi thua Đà Nẵng ở trận tranh play-off mùa bóng trước.

Thanh Hóa khởi động không như ý ở V-League 2025-2026.

Cụ thể ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026, số đội được thăng hạng lên V-League cũng là 1,5 suất, tương ứng với một suất lên thẳng và một suất tham dự play-off.

Số lượng này tương tự như mùa bóng trước, và đội đứng áp chót V-League vẫn còn cơ hội thoát hiểm ở trận tranh play-off. Ngoài ra, giải hạng Nhất Quốc gia cũng sẽ có 1 suất xuống hạng trực tiếp. Bên cạnh đó là 3 suất thăng hạng từ giải hạng Nhì 2026.

Giải hạng Nhất 2025-2026 sẽ khởi tranh từ ngày 19-9 với sự tham dự của 12 đội. Giải có 22 vòng với 132 trận đấu, tiền thưởng cho CLB vô địch là 2 tỷ đồng. Mỗi CLB tham dự được quyền đăng ký tối đa 1 cầu thủ người nước ngoài, 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và 2 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam.

CAO TƯỜNG