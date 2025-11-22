CLB đầu tiên của Mỹ dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới

Dù là một nền bóng chuyền hàng đầu thế giới, nhưng thật bất ngờ khi Orlando Valkyries vừa làm nên lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên của Mỹ tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới - FIVB 2025.

Orlando Valkyries vô địch Giải bóng chuyền nhà nghề Mỹ (MLV) 2025. Ảnh: Volleyball World

Thông tin chính thức đã được xác nhận: Mỹ sẽ có đại diện tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB 2025. Orlando Valkyries, giành chức vô địch Giải bóng chuyền nhà nghề Mỹ (MLV) 2025, đã nhận lời mời tham dự giải đấu tại Sao Paulo (Brazil) từ ngày 9 đến ngày 14-12. Đây là một cột mốc quan trọng, khi Valkyries trở thành CLB bóng chuyền chuyên nghiệp đầu tiên của Mỹ tham dự sự kiện quốc tế danh giá này.

HLV trưởng Amy Pauly gọi khoảnh khắc này là “kỷ niệm” đối với cả đội và môn thể thao này tại Mỹ, đồng thời cho biết cơ hội được đại diện cho đất nước và thể hiện tài năng của MLV trên đấu trường thế giới là một vinh dự mà các vận động viên sẵn sàng đón nhận. Trong khi Sarah Ratzlaff, Phó Chủ tịch phụ trách Hoạt động Kinh doanh và Đối tác Chiến lược của CLB, cho biết lời mời này nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của bóng chuyền chuyên nghiệp tại Mỹ, và phản ánh sức mạnh của cả giải đấu lẫn lượng người hâm mộ.

Như vậy, Orlando Valkyrie sẽ hoàn thành đội hình gồm 8 CLB tham dự giải - thay thế đại diện của Việt Nam, VTV Bình Điền Long An đã rút lui cách đây 3 tuần với lý do giải đấu trùng thời điểm SEA Games 33 đang diễn ra, nên không có được lực lượng tốt nhất do phải phục vụ đội tuyển quốc gia.

Orlando Valkyries trở thành CLB đầu tiên của Mỹ tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB 2025. Ảnh: provolleyball.com

Giải vô địch bóng chuyền CLB nữ thế giới 2025 sẽ trở lại Sao Paulo lần đầu tiên sau 31 năm, quy tụ 8 đội bóng mạnh từ khắp nơi trên thế giới tranh tài để giành danh hiệu cao quý nhất của bóng chuyền cấp CLB: Osasco São Cristóvão Saúde (Brazil), Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (Italy), Savino Del Bene Scandicci (Italy), Dentil Praia Clube (Brazil), Club Alianza Lima (Peru), Zamalek Sporting Club (Ai Cập), Zhetysu VC (Kazakstan) và Orlando Valkyrie (Mỹ).

Brazil cũng là nơi đăng cai Giải vô địch bóng chuyền CLB nam thế giới, diễn ra từ ngày 16 đến 21-12 tại Belem. Tám CLB bóng chuyền nam hàng đầu thế giới sẽ tranh tài, bao gồm: Vôlei Renata (Brazil), Sir Sicoma Monini Perugia (Italy), Aluron CMC Warta Zawiercie (Bồ Đào Nha), Sada Cruzeiro (Brazil), Praia Clube (Brazil), Al-Rayyan Sports Club (Qatar), Osaka Bluteon (Nhật Bản) và Swehly Sports Club (Libya).

HUY KHÔI