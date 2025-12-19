Chung kết bóng đá nam, U22 Việt Nam - U22 Thái Lan 3-2: Chiến thắng của bản lĩnh

Bằng bản lĩnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á, U22 Việt Nam đã thực hiện một trong những màn ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử SEA Games để đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan, đăng quang một cách thuyết phục.

Đội tuyển U22 Việt Nam nhận huy chương vàng

Dù đã lường trước những khó khăn khi phải đá với U22 Thái Lan ngay trên “chảo lửa” Rajamangala, nhưng U22 Việt Nam vẫn bất ngờ trước cách tiếp cận trận đấu cực kỳ chủ động của đối thủ. Ngay phút thứ 2, U22 Thái Lan đã có một tình huống nguy hiểm với một pha tăng tốc bên cánh trái và đường treo bóng cắt ngang khung thành thủ môn Trung Kiên. Đó là dấu hiệu của một cơn bão đến từ đội chủ nhà.

Không chút thận trọng, U22 Thái Lan dồn đội hình lên khá sớm, gây áp lực liên tục ở khu vực giữa sân bằng những quả chuyền tầm trung xuyên phá cặp tiền vệ trung tâm Xuân Bắc - Quốc Cường. Sức ép ấy cuối cùng đã đem lại hiệu quả cho U22 Thái Lan khi ở phút 20, Quốc Cường phạm lỗi ở trung lộ, tạo điều kiện cho chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Yotsakon thực hiện cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp mở tỷ số. Bàn thắng đó tạo ra cú sốc tinh thần với U22 Việt Nam. Đến phút 31, từ pha phản công nhanh với chỉ 1 đường chuyền, U22 Thái Lan có bàn thứ 2, khi Seksan tung cú sút ngoài 25m hiểm hóc đánh bại thủ thành Trung Kiên.

HLV Kim Sang-sik buộc phải hành động. Ông rút tiền vệ Quốc Cường ra và dù chưa tạo ra thế trận tốt hơn nhưng U22 Việt Nam cũng không còn quá lép vế, tránh nhận thêm bàn thua. Đến đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik đưa các “dự bị chiến lược” Thanh Nhàn và Văn Thuận vào sân.

Đình Bắc sút phạt đền thành công, mở đầu cuộc ngược dòng ngoạn mục. Ảnh: Dũng Phương

Một lần nữa, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho thấy mình là bậc thầy của những trận cầu cân não. Thế trận đảo chiều như chớp. Phút 48, đón đường chọc khe, đội trưởng Đình Bắc thoát xuống buộc thủ thành Sorawat phải phạm lỗi. Chính anh sút thành công quả penalty, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Hưng phấn dâng cao, U22 Việt Nam đẩy tốc độ trận đấu lên, buộc đội hình U22 Thái Lan vào sự rối loạn. Trong trạng thái mất kiểm soát, hàng thủ U22 Thái Lan đã mắc lỗi trong bàn gỡ hòa của U22 Việt Nam ở phút 60: Từ pha đá phạt góc, hậu vệ Waris đã đưa bóng vào lưới nhà.

Sau những thất vọng của hiệp một, hiệp hai bùng nổ đúng theo phong cách thường thấy của các đội bóng dưới quyền HLV Kim Sang-sik. U22 Việt Nam có đến 3 cơ hội lớn để nâng tỷ số nhưng một lần bóng dội cột, còn pha vô-lê cận thành của Thanh Nhàn ở phút 89 lại không thắng được thủ môn. U22 Việt Nam đã không thể kết liễu trận đấu trong 90 phút chính thức.

Thanh Nhàn không nuối tiếc lâu, khi 6 phút sau khi bắt đầu hiệp phụ, 3 cầu thủ vào sân thay người phối hợp tạo nên bàn thắng. Thái Sơn chuyền cho Văn Thuận xử lý bình tĩnh trong cấm địa. Số 10 của Việt Nam sút chìm, thủ môn Sorawat đẩy bóng ra. Văn Thuận ập vào rất nhanh, đá bồi nâng tỷ số lên 3-2. Đó là bàn thắng “vàng”.

Niềm vui của các cổ động viên đội U22 Việt Nam trên sân Rajamangala. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam một lần nữa đã tỏa sáng. Chúng ta chưa từng thắng trên sân của Thái Lan ở một trận chính thức cấp độ U23. Nhưng chỉ trong năm 2025, HLV Kim Sang-sik và học trò đã có 2 chiến thắng liên tiếp, đều ở sân Rajamangala (Bangkok), trong những trận chung kết hay nhất của làng cầu khu vực. U22 Việt Nam đã trải qua trận đấu khó khăn nhất SEA Games, nhưng đó cũng là màn thị uy sức mạnh đậm chất của một nhà vô địch Đông Nam Á cùng với chiếc HCV xứng đáng.

Người hâm mộ bày tỏ niềm vui trên đường Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

HLV Kim Sang-sik trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành trọn bộ 3 danh hiệu lớn: vô địch ASEAN Cup (AFF Cup), HCV SEA Games và vô địch giải U23 Đông Nam Á trong cùng năm (năm 2025).

ĐĂNG LINH