Chủ công Natalia Lijewska sẽ cùng VTV Bình Điền Long An dự Cúp châu Á 2025

Tay đập người Ba Lan đã có mặt tại Việt Nam ngày 1-3 gia nhập đội VTV Bình Điền Long An dự các giải đấu quan trọng.

Natalia Lijewska đã gia nhập đội VTV Bình Điền Long An ngày 1-3 để tham dự các giải đấu cũng như sẽ tranh tài ở Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Ảnh: MINH MINH

Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã chào đón chủ công Natalia Lijewska ngày 1-3. Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội, tay đập ngoại binh này cùng đội bóng di chuyển tới Ninh Bình bước vào tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025.

“Cầu thủ đã có mặt tại Việt Nam và chúng tôi sẽ dành thời gian ở Ninh Bình để chuẩn bị chuyên môn cũng như thực hiện tập luyện cho Natalia Lijewska với đội bóng. Tinh thần của ngoại binh đang rất tốt và tự tin để ra sân cùng đội bóng chúng tôi”, HLV Thái Quang Lai chia sẻ.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH một thành viên thể thao Bình Điền Long An (đơn vị quản lý đội nữ VTV Bình Điền Long An) đã trao đổi cùng SGGP ngày 1-3: “Cầu thủ Natalia Lijewska thi đấu với đội bóng tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025. Sau đó, cô tiếp tục dự giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Năm nay, đội bóng chúng tôi đã xây dựng kế hoạch dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 và Natalia Lijewska sẽ tiếp tục thi đấu với đội tại đây. Rất hy vọng, ngoại binh Natalia Lijewska mang lại các kết quả tốt cho đội bóng trong những giải tham gia”.

Tay đập Natalia Lijewska được đánh giá là 1 trong những cầu thủ có chuyên môn tốt của bóng chuyền nữ Ba Lan. Cầu thủ sinh năm 2001 này thi đấu tại giải bóng chuyền Nhật Bản trước khi sang Việt Nam khoác áo VTV Bình Điền Long An. Natalia Lijewska sở hữu chiều cao 1m92 và chơi sở trường vị trí chủ công. Tay đập từng thi đấu nhiều mùa giải ở Ba Lan sau đó từng tới Thổ Nhĩ Kỳ trải nghiệm chuyên môn tại Nhật Bản.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã khẳng định năm nay không cử đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đại diện dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025. Do vậy, suất góp mặt giải trên sẽ thuộc đội đương kim vô địch quốc gia là VTV Bình Điền Long An. Năm nay, Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã đổi tên giải là AVC Champions League để tổ chức tại Philippines từ ngày 20 tới 27-4. Nếu không có gì thay đổi, chủ công Trần Thị Thanh Thúy cũng dự Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 cùng VTV Bình Điền Long An.

HLV Thái Quang Lai cho biết đội bóng tập trung cụ thể từng nhiệm vụ tại từng giải góp mặt nhưng trên hết cầu thủ phải nỗ lực thi đấu hết khả năng.

Năm ngoái, chúng ta có 2 đội dự giải trong đó đội Ninh Bình đã vào chung kết và giành ngôi á quân.

Lãnh đạo đội VTV Bình Điền Long An tin tưởng ngoại binh người Ba Lan sẽ hòa nhập tốt môi trường ở Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cho biết đã được bố trí lịch tập chuyên môn trước khi thi đấu Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2025 do vậy Natalia Lijewska đủ thời gian làm quen với đồng đội. Trong các đội bóng nữ dự giải này, Natalia Lijewska là ngoại binh duy nhất được đăng ký. Giải sẽ khai cuộc vào ngày 4-3 và có bán vé cho người hâm mộ tới cổ vũ.

MINH CHIẾN