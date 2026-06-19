Chỉ cần 3 điểm là đủ để các đội đứng hạng 3 đi tiếp?

72 trận đấu vòng bảng, 12 bảng đấu và 32 suất vào vòng knock-out. Đó là công thức mới của World Cup 2026. Và câu hỏi lớn đặt ra cho các đội bóng là: liệu 3 điểm, tức là chỉ cần 1 chiến thắng, là có đủ để đi tiếp? Câu trả lời là "có", nhưng với nhiều điều kiện.

Lịch sử bóng đá thế giới đã thay đổi khi giải đấu được mở rộng lên 48 đội. Ở bảy kỳ World Cup gần nhất (từ 1998 đến 2022), thể thức đơn giản hơn: mỗi bảng 4 đội, chọn 2 đội đứng đầu. Điều này đồng nghĩa với việc các đội thường phải đạt ít nhất 4 điểm (một thắng, một hòa) để chắc suất đi tiếp, vì 3 điểm thường khiến họ phụ thuộc vào các kết quả khác.

Tuy nhiên, với thể thức mới, siêu máy tính Opta đã chạy 100.000 mô phỏng cho phần còn lại của giải đấu và đưa ra những dự đoán thú vị. Trong số đó, 5 hoặc 6 điểm luôn đảm bảo một suất trong top 8 đội thứ ba xuất sắc nhất. Đây là một sự an toàn tuyệt đối.

Với 4 điểm, khả năng đi tiếp là gần như tuyệt đối với 99,81%. Điều này cho thấy một chiến thắng và một trận hòa là một nền tảng vững chắc. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở con số 3 điểm. Ở các kỳ World Cup trước, 3 điểm thường là một ranh giới mong manh và phụ thuộc nhiều vào bảng đấu khác. Nhưng năm nay, 3 điểm có thể giúp một đội đứng thứ ba đi tiếp với xác suất 66,77% – tức là khoảng 2/3 cơ hội.

Tuy nhiên, bí mật nằm ở hiệu số bàn thắng bại. Khi một đội có 3 điểm, khả năng đi tiếp phụ thuộc rất nhiều vào việc họ thắng hay thua với tỷ số bao nhiêu. Nếu có hiệu số dương (+1 trở lên), cơ hội đi tiếp gần như là 100%. Với hiệu số = 0, cơ hội là 94,8%. Ngay cả khi hiệu số là -1, họ vẫn có 84,2% cơ hội. Tuy nhiên, khi hiệu số xuống đến -2 hoặc tệ hơn, cơ hội đi tiếp sẽ giảm mạnh, mặc dù vẫn có những trường hợp ngoại lệ, như hiệu số -5 vẫn có thể đưa một đội đi tiếp với tỷ lệ 18,1%.

Công thức mới này đã thay đổi cách các đội tính toán chiến thuật. Thay vì phải thắng ít nhất hai trận để chắc suất, giờ đây, một đội bóng có thể tính toán việc có 3 điểm và một hiệu số bàn thắng bại khả quan. Điều này khuyến khích lối chơi tấn công, bởi mỗi bàn thắng đều có thể là "vàng ròng" quyết định tấm vé đi tiếp.

Sau một loạt trận bất ngờ ở lượt đầu, các đội bóng đều nhận ra rằng: "3 là con số kỳ diệu" và mọi thứ vẫn còn rất rộng mở. Như Opta chỉ ra, vẫn có những mô phỏng cho thấy chỉ cần 2 điểm hay thậm chí 1 điểm vẫn có thể đưa một đội đi tiếp. Cơ hội vẫn còn đó cho tất cả.

LONG KHANG