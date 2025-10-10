Casemiro đảm nhận vai trò thủ lĩnh dưới thời Ancelotti

Tiền vệ Casemiro sẽ đeo băng đội trưởng của đội tuyển Brazil lần đầu tiên sau 2 năm trong trận giao hữu với Hàn Quốc vào thứ Sáu, và tiền vệ giàu kinh nghiệm này cũng sẽ đảm nhận vai trò thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Casemiro sẽ đeo băng đội trưởng đội tuyển Brazil trong trận giao hữu với Hàn Quốc vào thứ Sáu.

Ancelotti đã đưa Casemiro trở lại đội hình sau một thời gian dài vắng bóng, và luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiền vệ đang chơi cho Man.United. Ancelotti, người từng làm việc với Casemiro trong nhiều năm tại Real Madrid, mới đây tiếp tục giao vai trò thủ lĩnh đội hình trẻ của Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026. Casemiro sẽ đảm nhận băng đội trưởng đội tuyển Brazil khi Alisson và Marquinhos đều vắng mặt.

Casemiro từng là nhân tố chủ chốt của Selecao kể từ lần ra mắt quốc tế vào năm 2011, và có 16 lần đeo băng đội trưởng. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên anh đảm nhận vinh dự này sau 2 năm gián đoạn - trận đấu gần nhất của ngôi sao 33 tuổi này với tư cách đội trưởng là vào tháng 10-2023 gặp Uruguay. “Mỗi người lãnh đạo theo cách riêng của mình. Tôi thích đưa ra nhiều ví dụ hơn về cách làm việc - cách đến, cách hiện diện, vị trí hiện diện, cách làm việc”, Casemiro phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Năm.

Casemiro đã chuyển đến Man.United vào năm 2022, nhưng thừa nhận mối quan hệ trước đây của anh với Ancelotti đã giúp củng cố niềm tin rằng anh có thể dẫn dắt đội bóng. “Không còn nghi ngờ gì nữa, mối quan hệ của tôi với HLV, người mà tôi đã quen biết hơn 10 năm, tạo nên sự gắn kết lớn hơn. Nhưng tôi muốn thể hiện điều đó - là người đầu tiên, ở trong phòng tập, làm gương cho các cầu thủ trẻ hơn”, Casemiro nói thêm.

HLV Carlo Ancelotti đề cao tinh thần đoàn kết nếu Brazil muốn giành chức vô địch World Cup lần thứ 6.

Trong khi đó, HLV Ancelotti một lần nữa nhấn mạnh thái độ của các cầu thủ quan trọng hơn chiến thuật. Vị chiến lược gia người Italy đang dựa vào tinh thần đồng đội và tài năng cá nhân để vượt qua những thách thức khi World Cup ở Bắc Mỹ đang đến gần. Phát biểu trước trận giao hữu với Hàn Quốc, Ancelotti nhấn mạnh: “Tôi nghĩ vẫn cần phải cải tiến chiến thuật nhiều hơn nữa. Tất cả những điều này đều rất quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất không phải là chiến thuật, mà là thái độ của các cầu thủ trên sân”.

Trong 4 trận đầu tiên dẫn dắt đội tuyển 5 lần vô địch thế giới, Ancelotti đã luân phiên sử dụng sơ đồ 4-2-4 (sơ đồ đã mang lại chiến thắng trước Paraguay và Chile), và sơ đồ 4-3-3 được sử dụng trong trận hòa với Ecuador, và trận thua trước Bolivia tại El Alto ở độ cao 4.100 mét hồi tháng trước. Mặc dù kết quả không ổn định, cựu HLV của Real Madrid vẫn bày tỏ sự hài lòng với cách tổ chức phòng ngự của Brazil.

“Tôi thực sự thích lối chơi phòng ngự của đội trong tháng 6 và tháng 9. Đội đã phòng ngự rất tốt - chặt chẽ, đoàn kết, quyết tâm và đầy quyết liệt”, Ancelotti nói. “Điểm đội bóng cần cải thiện là khả năng kiểm soát bóng. Đội bóng phải thể hiện được chất lượng cá nhân vốn có, và chúng tôi có rất nhiều phẩm chất đó. Bạn có thể chơi với 3, 4 hoặc 5 cầu thủ tấn công, nhưng điều quan trọng là chất lượng thể hiện trên sân. Điều tôi thực sự thích là bầu không khí của toàn đội. Nó rất tích cực nhờ thái độ và sự chuyên nghiệp của cầu thủ”.

Ancelotti cũng nhấn mạnh rằng đội bóng phải đoàn kết nếu muốn giành chức vô địch World Cup lần thứ 6: “Mỗi người chúng tôi đều nghĩ về mục tiêu, điều này rất rõ ràng: chúng tôi phải vô địch World Cup, chứ không phải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi muốn những cầu thủ nghĩ rằng họ muốn tham dự World Cup phải giành chiến thắng, chứ không phải trở thành người giỏi nhất”.

Sau trận đấu hôm thứ Sáu tại Seoul, Brazil sẽ có một trận giao hữu khác với Nhật Bản vào thứ Ba tại sân vận động Ajinomoto ở Tokyo.

THANH TUẤN